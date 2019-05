Festival zahájí ve středu 22. května na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě nejzábavnější z letošních vystoupení – Běžkařská odysea Bratří v tricku. Po náměstí se budou od 17.30 hodin na běžkách a na suchu pohybovat dva velmi nápadní muži. Návštěvníci nemusí jen přihlížet, Bratři v tricku je velmi rádi zapojí do svého příběhu. Show je vhodná pro celou rodinu a vstup je zdarma.

V následujících dnech se festival přesune do prostor Kulturního centra Cooltour Ostrava na Černé louce, kde se bude konat od 22. do 26. května. Držitel Thálie Radim Vizváry letos do Ostravy přiveze sólové představení VIP. Dokonalou pantomimu, doplněnou efektními iluzionistickými prvky, kdy se na jevišti symbolicky pohybuje v nápadném kožichu. „Vizváry se v Ostravě ovšem ujme i role lektora,“ doplňuje ředitelka festivalu Jana Ryšlavá. „Pro tanečníky jsme v rámci workshopu připravili techniku mimu. Nabídneme i choreografické postupy pro současný tanec, a to s Markétou Jandovou. Diváky ovšem neochudíme ani o oblíbené diskuse s performery.“

Festival bude 23. května pokračovat představením Nahkanaama (Kožená maska) Fina Jouniho Ruutha. „Je to lehce šílená novocirkusová one-man show, která se nebojí černého humoru. Ostrava je jediným místem v České republice, kde bude Nahkanaama k vidění, dětem do 15 let je ale nepřístupná. Naopak všem generacím je otevřeno dokonalé experimentální pohybové divadlo v podání dua Cie Circoncentrique z Francie. S inscenací Respire (Dýchej), tedy hrou těl, světel, síly a koulí různých rozměrů dvojice akrobatů, sklízí úspěch po celém světě,“ doplnila Jana Ryšlavá.

Tři studentky HAMU, jež založily soubor Holektiv, uvedou na MOVE festu premiérovou inscenaci Božena. Téměř zapomenutý příběh Boženy Lágerové Peterkové, první české aviatičky. Za svůj sen – stát se pilotkou – bojovala tato odvážná žena v nelehké době. Příběh plný vzletů a pádů autorky prokládají historickými fakty.

Sólovým projektem je představení LeŤ choreografky a performerky Markéty Stránské. „Markétě chybí dolní končetina, proto tančí s berlemi a protézou. Nestydí se za to. Chce inspirovat. Jako by říkala, že veškeré limity máme pouze ve své hlavě. Na podobné téma, ovšem z pohledu zdravého člověka, navazuje Kvartet režisérky a choreografky Terezy Vejsadové,“ doplnila Jana Ryšlavá.

Festival uzavře v neděli 26. května strhující představení progresivního tanečního umění Amazonky Lenky Vagnerové v Domě kultury města Ostravy.

Program - MOVE fest 2019, Ostrava

Bratři v tricku: Běžkařská odysea / středa 22. května, 17.30 hodin, Masarykovo náměstí

Radim Vizváry: VIP / středa 22. května, 19 hodin, Cooltour

Jouni Ruuth: Nahkanaama / čtvrtek 23. května, 19 hodin, Cooltour

Cie Circoncentrique: Respire / pátek 24. května, 19 hodin, Cooltour

Holektiv: Božena / sobota 25. května, 19 hodin, Cooltour

Markéta Stránská: LeŤ, Tereza Vejsadová: Kvartet / 26. května, 17 hodin, Cooltour

Lenka Vagnerová & Company: Amazonky / neděle 26. května, 19 hodin Dům kultury města Ostravy

Více na www.movefest.cz.