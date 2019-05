Sedmý ročník Sbírky potravin nabídne občanům více příležitostí darovat potraviny potřebným. Poprvé se organizátoři – Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR – rozhodli uspořádat také v jarním termínu, a to v sobotu 18. května 2019.

Národní potravinová sbírka v Havířově. | Foto: Deník/Josef Pintér

Další letošní novinkou bude pilotní možnost darovat potraviny přes on-line shopy iTesco.cz a Rohlik.cz. Dominantní však zůstane osvědčené darování potravin přímo v prodejnách obchodních řetězců (Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Tesco (jejich seznam i umístění najdou zájemci na www.sbirkapotravin.cz). Darované potraviny a drogistické zboží putují do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, postiženým či lidem bez domova a v nouzi, a to ve městech i v regionech, kde se sbírka uskutečňuje. Největší zájem je především o konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a základní a dětskou drogerii.

I když podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, 1,5 milionu občanů se nachází pod hranicí chudoby. Největší problémy mají převážně matky samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy.

První ročník potravinové sbírky se uskutečnil na podzim 2013. Během dosavadních šesti ročníků se vybralo celkem 1625 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží.