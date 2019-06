TIP Deníku: Univerzita třetího věku

Dveře ostravské lékařské fakulty se po prázdninách otevřou i seniorům. Těm v rámci Univerzity třetího věku fakulta nabídne studium speciálního programu Žít zdravěji a aktivněji. Jeho účastníci se například dozvědí, jak procvičovat paměť, jak správně cvičit, jak se zdravě stravovat i to, jak pečovat o vážně nemocného člověka. Zápis do nového akademického roku se bude konat 18. června od 14 hodin a 25. června od 10 a od 14 hodin v budově INLEK v areálu lékařské fakulty (učebna ZY-330 ve třetím patře). Do každého modulu se může přihlásit maximálně 50 zájemců.

