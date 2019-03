Prohlídky opavské čističky a podhradské úpravny vody se uskuteční v hodinových intervalech v 8, 9, 10, 11, 12 a 13 hodin. „Veřejnosti ji zpřístupňujeme opravdu výjimečně, v polistopadové éře to bylo pouze třikrát,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Ostrava Anatol Pšenička. Zájemci o návštěvu se musejí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na emailu barbora.golova@smvak.cz do 20. března.

Vstup do přehradních hrází bude od 9 do 15 hodin s tím, že poslední prohlídka začíná ve 14.30 hodin.