Je tady třetí červnový víkend a my vám přinášíme tipy, kam zamířit za zábavou v Moravskoslezském kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

OSTRAVA

Písek v centru

Sportovně-rekreační areál Písek v centru na Masarykově náměstí dnes od 16 hodin otestuje exhibice plážových volejbalistů, účastníků Ostrava Beach Open v Dolních Vítkovicích, Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera proti Janu Dumkovi a Václavu Berčíkovi.

MichalFest: Goran Bregovič a další

Ostrava Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, ale i kapela Mandrage patří mezi taháky šestého ročníku dvoudenního MichalFestu, který začíná dnes v areálu národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Patrně největším esem dnešního festivalového programu by se měla stát skupina Mandrage. Dnes ještě vystoupí hudební partičky Lipo, Švihadlo, zpěvák Thom Artway a milovníkům tvrdší hudby pak třeba budou více vyhovovat kapely Salamandr či Public Relations. Festivalový maratón bude zahájen v 16 hodin a zítra pak ve 12 hodin. Vstup do areálu je možný nejdříve půl hodiny předem.

Táta Fest 2018 připomíná Den otců

Na neděli 17. června připadá mezinárodní den otců. Všichni tátové si jej budou moci připomenout i v Ostravě, kde se na Masarykově náměstí opět uskuteční oblíbený Táta Fest. Program pro celé rodiny zde bude připraven od 14 do 18 hodin, vystoupí například kapely Robson Revival, Nedivoč nebo Neo Chess Sunny. Vstup na akci je zdarma.

„Vytunění“ krasavci obsadí ostravské Trojhalí

Automobilová show, která nemá obdoby. Takto lze charakterizovat následující víkend v Trojhalí Karolina v centru Ostravy, kam se sjedou majitelé „vytuněných“ a nablýskaných vozů. Druhý ročník Tuning Show tentokrát nenabídne drifty v centru bezpečné jízdy Libros, zato slibuje o to kvalitnější program v Trojhalí. Vstupné na zítřejší stojí 100 korun, děti do 12 let a ZTP mají vstup zdarma.

Farmářské trhy u Futura

Parkoviště před OC Futurum v Ostravě-Fifejdách zítra opět zaplaví desítky stánkařů z celé Moravy s čerstvým ovocem a zeleninou ze svých zahrádek. V nabídce budou i květiny, med, maso, ryby a spousta dalších pochutin. Trhy se konají od 8 do 12 hodin.

Den policie na Slezskoostravském hradě

Jedinečnou možnost vidět v akci nejrůznější policejní složky mají lidé, kteří v sobotu zavítají na Slezskoostravský hrad v Ostravě. Od 10 hodin zde začne tradiční Den policie, který pořádá moravskoslezská policie. Na jednom místě se postupně představí příslušníci pořádkové jednotky, zásahové jednotky, dopravní a pyrotechnické služby, oddělení hlídkové služby, cizinecké policie nebo oddělení kriminalistické techniky. Návštěvníci si mohou prohlédnout také policejní vrtulník. Scházet nebudou ani oblíbené ukázky služební kynologie a hipologie nebo speciální výstroj a výzbroj jednotlivých složek. Pro děti budou připraveny různé testy a kvízy. Zájemci o službu v řadách Policie České republiky získají informace v sekci personálního odboru moravskoslezské policie.

„Blešák“ a fauna trhy na výstavišti

Oblíbená sběratelská burza zavítá na ostravské výstaviště Černá louka zítra od 7 hodin. Vstupné stojí 20 korun. O den později zde bleší trhy od 8 hodin vystřídají chovatelé a pěstitelé. Na nedělní fauna trhy se platí vstupné 40 korun.

KARVINSKO

Karviná se těší na koncert kapely Kryštof

Také nacházející sobota bude v Karviné patřit hudbě. V rámci česko- -polské hudební přehlídky Dolański Gróm vystoupí v Parku Boženy Němcové jedna z nejpopulárnějších českých kapel havířovsko-ostravští Kryštof. Vše startuje v 16 hodin a o hodinu později zahraje kapela Feel, v 19 hodin polská legenda Lombard a ve 21 hodin nastoupí na scénu Richard Krajčo a jeho band. V Karviné odehrají jediný letošní koncert na Moravě a ve Slezsku.

Těšín v zajetí hudby, zahrají Koller, J.A.R i Lady Pank

Ode dneška do 17. června je v české i polské části Těšína vyhrazen Svátku tří bratří. A bude to velký hudební svátek. V Českém Těšíně se v pátek představí Kamélie, Václav Neckář se skupinou Bacily, funky kapela J.A.R. a rocková Doga. V sobotu se pak mohou ti mladší těšit na Adama Mišíka, rappera Lipa, kapelu Poetika, Wohnout a Davida Kollera. Program poběží také v polské části města. Pro české publikum bude jistě velkým tahákem koncert legendárních rockerů Lady Pank, který se koná v soboru večer od půl deváté.

OPAVSKO

Letecký den ozdobí akrobat Martin Šonka

Oslavy, které už zítra proběhnou na letišti v Zábřehu u Dolního Benešova, budou největší za poslední roky. Účast přislíbili špičkoví letečtí akrobaté v čele s Martinem Šonkou. Během uplynulých měsíců jméno Martina Šonky vešlo do povědomí české veřejnosti ještě razantněji, než tomu bývalo dříve. Akrobatický pilot je totiž od roku 2010 účastníkem světové série prestižních závodů Red Bull Air Race.

Jenom pro upřesnění, závodníci při těchto podnicích ve svých letounech dosahují rychlosti okolo 370 kilometrů za hodinu, vyrovnávají se s přetížením 10G a musí kličkovat mezi pětadvacet metrů vysokými pylony, což v daných podmínkách klade obrovský důraz na přesnost. Ne nadarmo je tento šampionát přezdíván jako nejrychlejší motorsport na světě. Sledují ho miliony fanoušků a koná se v takových destinacích jako Abu Dhabi, Indianapolis v USA a podobně.

Závody potěší milovníky koní

Jezdecký klub v Kateřinkách pořádá ode dneška do neděle na svém kolbišti národní pohár České jezdecké federace a stylový pohár PONY. Divákům přidá ještě hobby závody a přátelské závody pro velké koně a navíc i volný vstup.

Zámek se otevírá

Zahájení zámecké sezony v obci se uskuteční v sobotu od 13 hodin a místní zámek zaplní opět expozice výrobků chráněných dílen opavské Charity. Některé z dřívějších exponátů už vlastní známé osobnosti, například Simona Stašová, Lucie Bílá nebo Zbygniew Czendlik. Součástí doprovodného programu bude vernisáž fotografií Michala Straky a Silvie Drevenákové z cest po Islandu a Norsku pod názvem Toulky severem.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Folklorní festival pobaví návštěvníky

Folklorní soubory z různých koutů České republiky, ale i Evropy a dalších zemí se tento týden potkávají na Frýdecko-Místecku. Letos již čtyřiadvacátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu vrcholí ve Frýdku-Místku ode dneška do neděle. Slavnostní zahájení hlavních festivalových programů se koná dnes od 17.30 hodin na náměstí Svobody, až do večera přijdou na řadu různá folklorní představení. V sobotu je na programu průvod Místkem, vystoupení na náměstí Svobody, taneční a výtvarné dílny, živo bude ve městě také v neděli, kdy se koná pohádka pro děti, koncert Šuba Duba Band před kinem Petra Bezruče a závěrečný galakoncert v kině.

V Třinci bude Pohádkový les

Tradiční akce nazvaná Pohádkový les, která se koná každoročně na konci školního roku v třineckém lesoparku, pobaví děti i jejich rodiče už tuto neděli. Letošní ročník nese podtitul Vezmi tátu do lesa. Akce se koná od 15 do 18 hodin, start i cíl pohádkové trasy je u minigolfu a Lanáčku v areálu STaRS. Vstupné na akci činí pro děti 40 korun, dospělý zaplatí 10 korun. Zakoupením vstupenky získají kupující navíc vstup do Lanáčku v den konání akce zdarma.

BRUNTÁLSKO

Bruntál oslaví výročí založení

Město Bruntál slaví 805. výročí založení. Dny města proběhnou ode dneška do neděle 17. června. Městské slavnosti v Bruntále opět proběhnou na několika místech. Náměstí Míru se od pátečního večera až do neděle promění ve velký koncertní amfiteátr, na pódiu se posluchačům představí například lidová Vlčnovjanka, Daniel Nekonečný, Milan Peroutka se skupinou Perutě, Michael Foret kapelou ForetGump, Yo Yo band, Jumping Drums, Brixtn a další.

Sochy na Sovinci

Díla významného českého sochaře Kurta Gebauera uvidí v létě návštěvníci hradu Sovinec. Spolu s ním zde bude vystavovat i jeho studentka, malířka, restaurátorka a pedagožka Martina Klouzová Niubó. Vernisáž výstavy proběhne na Sovinci zítra v 16 hodin. Úvodní slovo pronese fotograf Jindřich Štreit a oba autoři výstav. Výstavy budou k vidění denně mimo pondělí až do konce září.

Svědkové lidskosti v Bruntále

Výstavu o nezvyklé míře hrdinství mohou vidět návštěvníci v kostele Církve československé husitské u rybníka v Bruntále. Připomíná osudy několika vybraných osobností, které se dokázaly postavit i proti vlastnímu zfanatizovanému národu. Putovní výstava Svědkové lidskosti představuje deset odpůrců nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku.

VÝLET ZA HRANICE KRAJE

Bike Valachy ve Velkých Karlovicích odstartuje v sobotuVe Velkých Karlovicích zítra odstartuje třetí akce seriálu Valachy Tour, závod horských kol Bike Valachy. Letošní ročník přináší změnu v podobě lehčí trasy. „Závodníci se stále ještě mohou registrovat za zvýhodněné startovné. Při přihlášení a úhradě kartou zaplatí o stokorunu méně, děti jen symbolických 50 korun,“ uvedl prezident Valachy Tour Vladimír Sušil. Registrace on-line probíhají na www.valachytour.cz. Start i cíl je tradičně u hotelu Galik. Dospělí závodníci mají na výběr dvě trasy. Delší varianta obnáší 38 km s převýšením 1,3 tisíce metrů. Lehčí trasa nabídne 20 km a 660 metrů převýšení. Pro děti budou podle věku připraveny závody v sedmi kategoriích na různě dlouhé vzdálenosti od 100 metrů pro děti do čtyř let až po 8 kilometrů pro nejstarší školáky.