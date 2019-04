Na úvod zazpíval českou hymnu populární písničkář Jaromír Nohavica a šlo se na věc. Werk Arena, zaplněná do posledního místečka, hnala Oceláře za druhým titulem v historii.

Bílí Tygři postrádali svou největší hvězdu – střelce Marka Kvapila, nicméně začali lépe a hned ve třetí minutě mohli jít do vedení, když si přihrávku Vlacha málem srazil do vlastní brány Galvinš.

Třinec začal svou jízdu za titulem podobně jako v předchozích zápasech. Inkasovaným gólem. Po Dernerově střele se totiž ukázkovým vlastencem „prosadil“ P. Vrána. „Moje střela směřovala spíš na Kubu Valského, jehož jsem viděl na zadní tyči. Ale propadlo to tam,“ popsal šťastný liberecký okamžik Lukáš Derner, jenž byl označen za autora prvního gólu.

Obdržená branka s Oceláři nic neudělala. Ostatně, nebylo to nic nového. V sedmi zápasech proti Plzni v semifinále vedli jenom v tom posledním a v šesti finálových proti Liberci zase jen v tom prvním.

Třinec po brance přidal. Svačina trefil boční konstrukci Willovy svatyně, pak se po zaváhání Doudery málem prosadil hostující Vlach a vzápětí bylo srovnáno, když P. Vrána vymazal svou nešťastnou teč do vlastní brány perfektním usměrněním kotouče k opačné tyči, než Will počítal – 1:1.

Těsně před koncem třetiny pak ještě hosty od druhé branky zachránil obránce Havlín, který stopnul puk, letící z hole Martina Růžičky do prázdné brány.

Na pořádnou šanci druhé třetiny se čekalo do 29. minuty, kdy padající kotouč směřující za Hrubcova záda nezasáhl Filippi a následně jej nedorazil ani Lenc, kterého odklidil z nebezpečného prostoru Svačina. Oba kohouti byli následně posláni na trestnou. Hrubec měl v tento moment velké štěstí.

Pokračovalo se ve čtyřech na obou stranách. Více prostoru na ledě vyhovovalo Ciencialovi, který se vydal na výlet do liberecké obranné třetiny a zavěsil – 2:1.

„Erik mi to výborně prostrčil, tak jsem to zkusil,“ popsal lapidárně svou trefu David Cienciala, který chodil do hry jako třináctý útočník. Problém v tom ale nevidí. „Vím, že se do hry dostanu, takže to tak nevnímám. Snažím se každé střídání odvést maximum, abych týmu co nejvíc pomohl,“ doplnil třígólový střelec finále.

Liberec ale přispěchal s bleskovou odpovědí. Nahození Lakatoše šikovně tečoval Redenbach do protipohybu brankáře Hrubce a bylo opět srovnáno.

Tou dobou už začala na ledě houstnout atmosféra, kdy se Liberečtí snažili vyprovokovat někoho z Ocelářů do vzájemné potyčky. Bez výsledku.

V závěru třetiny ještě Hrubec zpacifikoval nájezd Lence z boku a třetina skončila.

Ta třetí začala přesilovkou domácích, jenže těm ujel Vlach a ve velké šanci ztroskotal až na Hrubcovi.

Na opačné straně nabral rychlost Adamský a v pohotovosti byl zase Will.

Diváci si užívali skvělého hokeje, Bílí Tygři vyvinuli tlak, který vrcholil Vlachovou ranou z první – Hrubec touš skvěle vykopl.

Rozhodující trefu si schoval obránce Vladimír Roth. Po přihrávce Martina Růžičky zpoza brány vypálil z voleje a odšpuntoval mistrovské oslavy. Liberci už nepomohla ani víc než tříminutová power play, navíc v ní inkasovali z hole Wereka.

Zaplněná Werk Arena mohla začít slavit.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Vrána (Roth, Werek), 31. Cienciala (Hrňa), 57. Roth (Martin Růžička, P. Vrána), 59. Werek (M. Doudera, Galvinš) – 11. Derner (L. Hudáček), 32. Redenbach (Lakatoš, Kolmann). Rozhodčí: Hodek, Pešina – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera – Werek, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Svačina – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Cienciala. Trenér: Varaďa.

Liberec: Will – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, Filippi, Lenc – Ordoš, L. Hudáček, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Lakatoš. Trenér: Pešán.