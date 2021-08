Přípravy odpustu, který má v Kravařích více než stoletou tradici, daly vedení města zabrat. Ještě před pár měsíci totiž nebylo vůbec jisté, jestli se bude moci uskutečnit. Nakonec vznikla speciální varianta těchto vyhlášených oslav.

Nutno však podotknout, že loni se kvůli covidu nemohly konat vůbec.Hlavním centrem odpustu bývala Tyršova ulice, kterou už od křižovatky s ulicí Náměstí až po most přes řeku Opavu vždy lemovaly stánky. Ty zde letos scházejí. Prodejci pouťového zboží a občerstvení rozbalili své „boudy“, kterých je ale o dost méně než obyčejně, až v areálu Mezivodek.

A když se řekne kravařský odpust, prakticky každému se ihned vybaví množství kolotočů. Ty nesměly chybět ani v tomto roce, své místo opět našly na zmíněném prostranství v Mezivodkách. Tady se příchozí také občerstvili, ať už točeným pivem, bramborákem nebo dalšími pochutinami. Koupit si mohli i perníková srdce, sladkosti, ale i různé jiné jarmareční zboží. Na své si zde přišel zkrátka každý.

„Trochu mě mrzí, že letos to je takové zvláštní. Na odpust jezdíme s rodinou skoro každý rok, letos je tady rozhodně méně trhovců, možná i kolotočů. Ale jsme rádi, že vůbec nějaký odpust je, to si nikdo na Prajzské nesmí nechat ujít, když loni se nekonal vůbec. Snad to už příští rok bude zase v takovém rozsahu, jak je zvykem,“ konstatovala v podstatě za všechny jedna z návštěvnic, která do Kravař přijela s rodinou ze sousedních Velkých Hoštic.

Kravařský odpust, 21. srpna 2021 v Kravařích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak bylo zmíněno, tak loni se odpust poprvé ve své dlouhé historii kvůli vládním opatřením neuskutečnil. Letos tedy musí vzít lidé zavděk alespoň touto odlehčenější variantou. Soudě dle panující atmosféry jim to však v zábavě vůbec nebránilo.Pouť, na kterou každoročně zamíří tisíce lidí z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí a ze zahraničí, trvá letos jen tři dny.

Běžně se koná od čtvrtku do pondělí, v tomto roce „pouze“ od pátku do neděle. Chybět proto bude i tradiční pondělní ohňostroj. Kulturní program, letos navíc v menším rozsahu, se premiérově neodehrává v Mezivodkách, ale nově v nedalekém zámeckém parku. Sobota se zde nesla ve znamení swingu, v neděli si tady příchozí užijí dechovku, bubenickou show nebo koncert kapely Prajzský výběr.

„Jak bude vypadat letošní odpust, to bylo téma, které poslední měsíce přidělávalo vedení města lehce vrásky na čele. Ani neustále se měnící vládní nařízení nás nakonec od rozhodnutí pustit se do příprav této tradiční akce neodradily,“ konstatovala mluvčí kravařské radnice Eva Hanzlíková.

Kravařský odpust, 21. srpna 2021 v Kravařích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Odpust je v Kravařích spojen s oslavou svátku patrona místního kostela sv. Bartoloměje. Jeho neodmyslitelnou součástí je tedy i rovina církevní. V neděli se tak v tamním chrámu vždy koná slavnostní mše svatá. Sečteno, podtrženo, odpust je zkrátka nejen pro kravařské obyvatele záležitostí roku číslo jedna.

Kravařské odpustové veselí pokračuje ve městě jak v areálu Mezivodek, tak i v zámeckém parku ještě v neděli 22. srpna.