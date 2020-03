Tramvaják z Ostravy přiměl řidiče nosit roušky. S kolegy je i vyrábí

David Magdolen řídí v Ostravě tramvaj už sedmnáct let, ale za tu dobu nezaznamenal žádnou situaci, podobnou té stávající mezi lidmi pozoruje zvýšenou solidaritu, kterou sám preferuje. Byl to ostatně on, kdo kolegy řidiče přiměl nosit ochranné roušky.

Řidič Dopravního podniku Ostrava David Magdolen poskytl Deníku rozhovor, 20. března 2020. Vláda ČR vyhlásila dne 15. března 2020 celostátní karanténu kvůli zamezení šíření novému koronavirové onemocnění (COVID-19). | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

