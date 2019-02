Základní část hokejové extraligy vrcholí a každý úspěch či neúspěch se počítá dvakrát. To vědí před dnešním derby také v táboře severomoravských rivalů Vítkovic a Třince.

Na jejich čtvrtý souboj dojde dnes v rámci 47. kola nejvyšší soutěže v Ostravar Aréně (od 17.30 hodin). A lze předpokládat, že se bude opět na co dívat. „Já si myslím, že to bude jako každé derby vyhecované, přijde hodně lidí, i z Třince, takže se těšíme,“ prohlásil obránce ostravského celku Jan Výtisk.

Jeho i spoluhráče může hřát desetizápasová série domácích vítězství, kterou Vítkovice natáhly před třemi dny s Chomutovem (9:1). Výtisk se však na statistiky neohlíží. „Ani jsem o ní pořádně nevěděl. Jsem rád, že jsme to v úterý doma zvládli, přerušili jsme sérii proher a budeme se snažit proti Třinci urvat co nejvíce bodů,“ slíbil.

Stejně jako před předchozími zápasy visí otazník nad startem brankáře Patrika Bartošáka. „Už s námi trénoval a připravuje se, tak uvidíme, jaké budou jeho zdravotní možnosti. Na druhé straně Daniel Dolejš zachytal ve všech třech zápasech solidně, takže i v něm máme oporu,“ nechtěl zabíhat do detailů generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr.

Podobně jako Ridera jedou i Oceláři k derby po vysoké výhře. Výsledek 5:0 v Litvínově si trenér Václav Varaďa pochvaloval. „Chtěl bych hráčům poděkovat za odvedený výkon, který byl samozřejmě podpořený první brankou. V posledních utkáních jsme vždy rychle inkasovali, a to nás ve hře sráželo,“ správně připomněl jeden z klíčových faktorů předešlých nezdarů.

Hráčům by tři body mohly pomoci vrátit se zase na vítěznou vlnu. „Po těžkých utkáních, ve kterých jsme padli, je to pro nás dobrý krok směrem kupředu a směrem k závěrečným zápasům základní části. Víme, že to nebude snadné, máme před sebou několik venkovních zápasů, už dnes nás čeká nesmírně náročné derby s Vítkovicemi, ale věříme, že to hráčům pomůže a získají zase sebevědomí, které bylo nalomené a v některých fázích hry v předchozích zápasech nám citelně chybělo,“ upozornil Varaďa.

Stejného scénáře by se jeho tým rád držel i v Ostravě. „Derby je klasicky ošidné, je to specifický zápas, ale věřím, že to kluky namotivuje opět k maximálně soustředěnému výkonu,“ přál by si trenér Ocelářů.