Přes sněžná děla protekly tisíce kubíků vody, sněžné rolby spálily stovky litrů nafty. Sezonu stále nechtějí zabalit, přesto už jsou s neslavným koncem smíření.

Jan Dudek provozuje s Markem Cimalou lyžařský areál v Karolince třináct let. Letošní sezonu s pověstnou třináctkou rozhodně nerozjeli tak, jak si původně představovali. Místo investic do vylepšení areálu, pořádání velkých akcí, závodů i lyžařských škol počítají ztráty.

ZAMĚSTNANCI JSOU DOMA

Šest vlekařů, rolbařů a dalších pracovníků je doma na „překážce v zaměstnání“. Stejně jako dalších osm zaměstnanců pracujících v restauraci, která jede celoročně a je součástí areálu. O všechno se teď starají pouze dva provozovatelé.

Chod lyžařského areálu něco stojí. „Připravovali jsme se na sezonu tři měsíce. Je to práce spousty lidí. Před Vánocemi jsme intenzivně zasněžovali. Spotřebovali jsme dvacet tisíc kubíků vody. Energie nás stála tři čtvrtě milionu korun. Už vloni jsme nakoupili zasněžovací techniku, kterou budeme kvůli letošní sezoně namísto tří let splácet daleko déle,“ vypočítává Jan Dudek.

LYŽOVAT SE NEBUDE

Aktuální situace napovídá, že letos se už asi lyžovat nebude. „Máme tu skoro metr sněhu. Nechceme to zabalit. Pokud by to vláda v březnu povolila, což moc nevypadá, stejně toho už moc nevyděláme. Navíc je pěkně, přijde plus dvacet a bude po všem. My vlekaři jsme ale odolní, tento byznys závislý na počasí, je vrtkavý. Musíme přibrzdit plánované investice, ale život jde dál,“ bere situaci sportovně.

Nejhorší byla během sezony permanentní nejistota. Oba provozní chápou, že nelze brát pandemii na lehkou váhu, vadí jim ale, že vláda po celou dobu mlží, neříká nic jasně a na rovinu.

Lyžování samo o sobě není problém, nákrčníky, rukavice i kukly znesnadňují přenos viru. Hůř by se však vysvětlovalo, proč vláda povolila lyžování a neotevřela školy či například tréninky mládeže. Velkou úlohu sehrává srocování lidí. V areálu by musely být zavedené koridory, výdejní okýnka, omezená kapacita a další opatření.

NERESPEKTUJÍ OPATŘENÍ

Ne vždy jsou vůči nim návštěvníci vstřícní a chápaví. „Máme tu cedule, ať nosí roušky. Zajistit udržování rozestupů není v našich silách. Zkoušeli jsme to, ale nesetkali jsme se s pochopením. Lidi argumentovali tím, že vleky nám nejedou, máme zavřené, tak co jim do něčeho mluvíme,“ krčí rameny pětatřicetiletý provozní.

Že by zkusili jít proti proudu a navzdory nařízení areál po vzoru jiných otevřeli, nepřipadá podle Dudka v úvahu.

„Nad rolbovláčkem (rolba, která by tahala lyžaře do svahu – pozn. redakce) jsme ani nepřemýšleli. Nás kopec je členitý a prudký. A vlek proti zákazům nepustíme. Máme dojednané nějaké státní kompenzace, o které bychom tím pádem přišli. Nemůžeme si to dovolit. Nenahradí sice sezonní zisk, ale většinu nákladů pokryjí,“ vysvětluje.

SKI PASY ZŮSTÁVAJÍ

Průměrná návštěvnost bývá v Karolince na sjezdovce sto padesát lidí denně. Letošní sezona byla bez kurzů, bez ubytovaných i bez lyžařů. Pokud by se areál alespoň na pár dní otevřel, bude to vstřícný krok a služba pro věrné návštěvníky. Ti většinou svolili s převedením skipasů z loňského předprodeje na další sezonu. Ostatní si nechají vrátit peníze.

Covid utnul cestování ve světě, v celé republice a Zlínský kraj nebyl výjimkou. Aby nebyli provozovatelé závislí jen na zimě a úzkém spojení s provozem vleku, rozhodli se rozšířit služby na celý rok.

„Na jaře tu vybudujeme dětský parčík, kde budou trampolíny, jednoduché atrakce a taky půjčovna elektrokol. Dáme zkrátka větší důraz na léto,“ uzavírá Jan Dudek.