/FOTO, VIDEO/ Záchranáři z Horské služby Beskydy fungují na Javorovém vrchu nad Třincem v provizorních podmínkách. Pronajali si dva pokoje ve vedlejší turistické chatě a na minimálně rok zde budou exkluzivními hosty. Jejich zázemí zmítané sněhem a nápory větru totiž po padesáti letech dosloužilo.

Bourání chaty Horské služby na Javorovém | Video: Pryček Vladimír

Několik dnů se pracovalo na „odstrojení“ chaty horské služby vevnitř, tento týden pak přijel bagr a za necelé dva dny zůstala na Javorovém už jen jedna chata – ta turistická. Horským záchranářům už zázemí z roku 1972 vypovědělo službu.

„Většinu roku tady silně fouká od jihu a časté nárazy větru si vybraly svou daň, navíc tato chata byla kompletně ze dřeva, takže zatímco některé jiné chaty po republice se v rámci obměny rekonstruují, naše šla kompletně k zemi,“ popsal demolici vedoucí chaty horské služby na Javorovém Česlav Jadamus.

Původní zázemí podle něj už zdaleka nevyhovovalo současným požadavkům, například akumulační kamna významně prodražovala výdaje za elektřinu. V nejbližších dnech půjdou ze země i staré základy a ve stejném půdorysu vznikne nová, moderní chata horské služby. U ní se počítá mimo jiné i s fotovoltaikou. Odolná má být vůči nárazům větru i sněhovým kalamitám.

Nepřetržitý provoz

Horskou službu demolice a stavba nic nestojí, program obměny jednotlivých chat horské služby realizuje ministerstvo pro místní rozvoj a náklady tedy jdou ze státního rozpočtu. Na Javorovém však byla jedna z pouhých čtyř chat, které fungují celoročně, čtyřiadvacet hodin denně, proto bylo třeba řešit provizorní zázemí.

„Máme nyní pronajaty dva pokoje ve vedlejší turistické chatě a na techniku tady máme úschovnu, takže budeme dál sloužit bez omezení,“ popsal Deníku Česlav Jadamus.

Jinak by to ani nešlo, Stanice horské služby Beskydy na Javorovém totiž nepokrývá jen samotný vrchol, ale i okolní hřebeny v širší oblasti, včetně například Velké a Malé Čantoryje, proto musí být dále provozuschopná. Nejčastěji ošetřuje zraněné paraglidisty, pro které je to oblíbená lokalita.

Prosí o shovívavost turistů

V provizoriu budou horští záchranáři nejméně rok. „Nová chata by měla být smluvně dokončená do roku a půl, tedy asi do příštího podzimu, nicméně firma ji chce ve vlastním zájmu postavit dřív, takže máme v případě příznivého počasí příslib, že hrubá stavba bude ještě letos. No a v zimě by se pak udělaly vnitřky, takže do konce příštího jara by se mohla nová chata otevřít,“ vypočítává horský záchranář, který připomíná, že demolice a stavba se týká chaty horské služby, nikoli turistické chaty, jak už několikrát mylně zaslechl.

Četné návštěvníky Javorového Česlav Jadamus také žádá o pochopení a shovívavost se sníženým komfortem na vrcholu i cestou na něm, protože po silnici, která na vrchol míří, budou nyní delší čas jezdit vozidla stavby.