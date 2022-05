„Místa zničená válkou. Místa, která dnes zasáhla naše srdce. Předali jsme humanitární pomoc, za kterou nás lidé silně objímali. Není zde podobné pomoci dostatek. Děkujeme těm, kteří nám potřebné věci darují. Pomohli jste těmto lidem. Dnes obzvlášť to potřebují. Děkujeme za spoustu zdravotnického materiálu,“ napsala Minika Dodová ke galerii na facebooku a ujistila všechny fanoušky, že společně s kolegou z Prahy vše v pořádku předali přímo lidem v oblastech nejhůř zasažených válkou. Ti, kterým byla pomoc z Krnova určena, byli evidentně udiveni a dojati, že Češi přijeli až sem.

„Pro ty, co stále tvrdí, že na Ukrajině není válka: my tam byli a to co jsme viděli nám rvalo srdce. Není třeba slov. Ani my, po tom co jsme viděli, jich nejsme schopni. Zničené domy, zabiti nevinní lidé, obchody, benzinky, příroda, tolik bolesti. Po celou cestu tam i zpět jsou všude uzavřené čerpací stanice. Ukrajinci se nevzdávají. Vše uklízejí, znovu budují a snaží se do zničených míst vrátit život,“ napsala pod svou fotogalerii Monika Dudová, která je rovněž zastupitelkou města Krnova.

„Děláte skvělou práci,“ vzkázali jí fanoušci v polštině. „Jak moc chci jít domů, třeba i na minutu,“ komentovala známá místa v ukrajinštině žena, kterou z poklidného domova vytrhla válka. „A kdy jste tam byli vy? Já sama jsem z Irpině, a teď jsem zrovna v Krnově,“ žasla nad akceschopností Charity Krnov Ukrajinka paní Ruslana. „Tohle by měli denně vidět ti, co urputně hájí Rusáky. Jsou mimo realitu,“ říkají obvykle komentáře v češtině.