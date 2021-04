Zhruba sedmdesátihlavý dav se úderem deváté hodiny vydává od Slezskoostravského hradu směrem k nedaleké cyklostezce. V rukavicích a každý zprvu s jedním či dvěma pytli připravený vyčistit přírodu od nepořádku.

„Kudy máme jít? Všichni jdou doprava, ale říkali, že máme uklízet směrem na Dolní Vítkovice,“ říká muž. „Jdeme doprava – na Moravskou, ta je nám bližší. Pojďte, pane tajemníku, jdeme!“ velí obratem někdejší starostka zmíněné městské části Petra Bernfeldová.

Pojďte s námi uklízet Ostravu. To byla dobrovolnická akce, jejichž cílem bylo uklidit okolí od odpadků a nepořádku kolem Slezskoostravského hradu, 17. dubna 2021 v Ostravě. Primátor Ostravy Tomáš Macura (vlevo).Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Tato dvojice není z politické či úřední sféry sama, kdo se rozhodl strávit sobotní dopoledne prospěšnou činností, výzvu města vyslyšela celá řada zástupců města či jeho částí.

Pod rouškami či respirátory – a mnohdy i kapucemi – se skrývají například primátorovy náměstkyně a radní Kateřina Šebestová, iniciátorka akce, Andrea Hoffmannová, Zuzana Bajgarová, starosta Slezské Ostravy Richard Vereš se svými radními, ale i řada úředníků.

Rekordní účast

Podle primátora se přihlásila skoro stovka lidí. „Někdo to kvůli počasí možná vzdal, někdo možná přijde později, ale většina z přítomných jsou rozhodně lidé mimo magistrát, kteří vyslyšeli výzvu,“ těší primátora, podle něhož jde zatím rozhodně o největší skupinu, která se kdy každoroční akce města zúčastnila. Nekonala se pouze loni kvůli nouzovému stavu.

Lidem se pytle rychle plní, poctivě sbírají i děti. Hned tři s sebou vzal stejný počet dospěláků z rodiny Bečkových z Moravské Ostravy. Jde o zkušené lovce odpadků, kteří uklízeli i na pláži ve Vietnamu. „Není na co čekat, narazil jsem na výzvu na internetu, tak jsme tady. Vzali jsme si pět pytlů, které doufejme všechny naplníme,“ komentuje odhodlání rodiny její styčný důstojník Antonín.

„Baterky nepochopím!“

Přestože se letos uklízí v náhradním termínu po ukončení nouzového stavu, chtělo by to podle primátora ještě několik takových akcí.

„Ono je v podstatě jedno, kdy uklízíte, tady je tolik bince, že by mohl člověk uklízet co čtrnáct dnů. Kolem celé cyklostezky od Landeku až do Vratimova, kudy sám jezdím, je to jedna obří skládka. A letos obzvlášť. Mám pocit, že takový binec, jaký je tu letos, tady ještě nebyl. Nevím, jestli k tomu přispělo to, že se lidé zdržovali v tomto úseku, protože nemohli nikam pořádně vyjít, nebo se ta frustrace z omezení promítá do toho, že lidé na veřejný prostor kašlou, ale mám pocit, že letos je to skutečně extrémní,“ mrzí Macuru.

Některé jeho kolegy to ale nepřekvapuje. „Mám už nemilou zkušenost s okolím řeky v Porubě, takže jsem tušila, co mě tu dnes čeká. Je to bohužel standard. Přesto jsem nevěřila vlastním očím, když jsem tu našla asi deset tužkových baterek. Se sebezapřením ještě dokážu pochopit nález pet lahví, ale kdo tady proboha jde odhodit baterky?!“ diví se náměstkyně primátora pro sport Andrea Hoffmannová, která se obdobných akcí rovněž účastní pravidelně, přesto ji překvapuje, kolik lidí i s ohledem na počasí přišlo. Úklid trval přes tři hodiny.