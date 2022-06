Z Karviné do Olomouce

Šetření krádeže stále není zcela ukončeno, nicméně policisté už vědí, že bronzovou plastiku dívky s názvem Živý pramen z podstavce odcizil šestačtyřicetiletý muž z Karviné. Poté ji společně se svým známým odvezl možnému zájemci. Obdobný scénář se odehrál v případě krádeže sochy s názvem Bojovník, která stála na travnatém prostranství naproti OD Prior v centru Karviné.

Z centra Karviné zmizela kovová socha. Tento týden už druhá

„Na krádeži další více než dva a půl metru vysoké bronzové sochy se kromě již výše zmíněného šestačtyřicetiletého muže měly podílet ještě další osoby. Také tuto skulpturu měli odvést k muži, který vykoupil již první sochu. Za dílo, jehož cena byla odhadnuta na více než milion korun, měli obdržet okolo sto tisíc korun,“ přiblížil karvinský kriminalista Michal Piechaczek.

Umělecké dílo Živý pramen v hodnotě přibližně osm set tisíc korun měli zloději stejnému překupníkovi prodat za čtyři tisíce korun a peníze si rozdělit. Sochu měl nový majitel následně odvést do jedné sběrny kovu mimo Moravskoslezský kraj a tam ji měl za necelých 27 tisíc korun prodat. V jedné ze sběren v Olomouci pak byly sochy zničeny a roztaveny.

EU zkritizovala projekty, které chtějí získat miliardy. Vadí Podulpakr v Karviné

Na krádeži, transportu, přeprodeji a zničeni obou uměleckých děl se podílelo sedm osob. Ty policisté stíhají za krádež. Ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti je stíhána jedna právnická osoba. Šest mužů se podílelo přímo na krádeži, případně zorganizovali jejich prodej.

„Jednomu z nich, jelikož se měl podílet pouze na krádeži první sochy, hrozí za způsobenou větší škodu trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let. Ostatním, kteří měli způsobit značnou škodu, v případě odsouzení hrozí trest od dvou do osmi let nebo propadnutí majetku,“ uvedl státní zástupce Jiří Foltyn. Část z nich byli recidivisté, kteří se už v minulosti dopustili krádeží.

Úspěch díky kamerám

Sochy byly odcizeny 20., resp. 26 května. Ihned po oznámení policisté začali objíždět okolní sběry kovů a o pomoc požádali i kolegy z Polska. Několik policistů usedlo ke kamerovým záznamům, kterém jim poskytla Městská policie Karviná, a desítky hodin je projížděli, vytipovávali podezřelé vozidlo. „Týden do prvním oznámení jsme z kamerových záznamů zjistili podezřelé vozidlo a za další dva dny jsme věděli, že sochy byly odvezeny do Olomouckého kraje, kde skončily ve sběrně a zničeny,“ uvedl zástupce ředitele územního odboru PČR Karviná Pavel Tvrdý.

Chyba? Orlová nemá 60 milionů, ale ani smlouvu o jejich vkladu do Sberbank!

V prvé fázi si někteří mysleli, že sochy jsou odcizeny na zakázku, že budou na u nějakého sběratele. „Bohužel se potvrdilo, že zmizely kvůli vidině zisku a po odcizení byly zničeny,“ řekl státní zástupce Jiří Foltyn. Dodal, že objasnění tohoto případu je ukázkový případ trestní zodpovědnosti z hlediska prevence. Policista Pavel Tvrdý dodal, že se případ podařilo tak rychle objasnit díky kamerovému systému, které měli vyšetřovatelé k dispozici. Nechtěli však být konkrétnější. Neřekli například, zda sochy zmizely v denní či noční době.

Socha sedící dívky s názvem Živá voda, jež je dokonce v logu Lázní Darkov, je dílem sochaře Jana Kodeta a zdobila kašnu poblíž Společenského domu přes 60 let. Vážila 180 kilogramů. Socha bojovníka byla podstatně těžší, vážila 460 kilogramů.