Doby dávno minulé připomínají půvabné vyřezávané postavičky řezbářky Jarmily Haldové ze Sedloňova v Orlických horách. Více než 150 komponentů betlému zavede návštěvníky do dobového prostředí města.

Postavy hutníků u vysoké pece nebo na cestě do práce s baňkou v ruce, tanečníků v dobových krojích nebo obyčejných lidí doma v dělnické kolonii Olza, ale i prezidenta Masaryka s třineckými hasiči návštěvníky okouzlí svou autentičností. Stejně tak jako propracovanost historických budov a výrobních agregátů.

Třinecký betlém je plný humoru, krásy i vzpomínek a propojuje historii se současností. Umělkyně jej vyřezala do těch nejmenších detailů podle dobových fotografií. Práce na celém betlému jí trvala přes osm let.

„První část byla zhotovena v roce 2012 a každý rok jsme betlém rozšířili o další postavy a kulisy. Díky němu můžete nahlédnout do nitra Werku, prohlédnout si významné části a budovy města nebo se kochat nad výjevy z každodenního života. Kdo ví, možná se v něm poznáte i vy sami,“ zve návštěvníky vedoucí muzea Eva Zamarská, pro níž je současná podoba splněným snem.

Oceňuje, že řezbářka zachovala přesnou podobu folklórních prvků na krojích, vystihla přesně detaily budov i technologických prvků, ač v huti nikdy nebyla. „Betlém je unikátní svým rozsahem i obsahově specifickým propojením průmyslové firmy a města,“ podotýká řezbářka Jarmila Haldová.

Návštěvníci mají během výstavy jedinečnou možnost napsat, co by si přáli v betlému vidět. Mezi prvními žádostmi se již objevila prosba zahrnout do něj třinecké hokejisty.

NEBUDE CHYBĚT ŽIVÝ BETLÉM

Letošní Živý betlém připraví opět nevšední podívanou pro děti i rodiče. Muzeum zve širokou veřejnost v pátek 13. prosince od 9 do 18 hodin. V bohatém celodenním programu nebudou chybět živá zvířata, mezi nimi dokonce lamy, velbloud, kozy, ovce i telátko, oslík a poprvé i dva mladí pštrosi.

Spolek Rytířů svatého Grálu pak odpoví návštěvníkům svým koncipovaným programem na otázky, které zvyky a tradice provázela oslava Vánoc ve středověku a jaký význam měla pro tehdejší lidi. A loutková scéna Bajka Těšínského divadla v představení Pojďme spolu do Betléma diváky provede známými biblickými motivy, točícími se kolem stvoření světa i narození Krista.

„Předvánoční čas zpříjemní koledami děti ze Základní umělecké školy Třinec. I letos budou neodmyslitelnou vánoční atmosféru dotvářet betlémští řemeslníci ve svých dílničkách. Děti si tak budou moci řadu řemesel samy vyzkoušet,“ uzavírá Eva Zamarská.