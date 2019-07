Klip je originální i tím, že ho vymysleli, natočili a role v něm sehráli sami bohumínští úředníci a jejich děti. Výslednou podobu spotu dala bohumínská TV Marko.

„Chtěli jsme vtipně poukázat na častou realitu dneška, kdy děti raději hrají počítačové hry a rodiče mají problém dostat je ven do přírody,“ říká autorka scénáře Jana Končítková z tiskového oddělení bohumínské radnice.

Roli matky dvou teenagerů si střihla její kolegyně Hanka Gonsiorová z odboru rozvoje a investic. „Postavy puberťáků si zahrály děti mých kolegů. Natáčení v interiérech bylo náročné, oba dva mě neustále rozesmívali. Některé scény jsme museli točit i desetkrát. Během filmování jsme se ale hodně spřátelili, Lenička mě od té doby dokonce zdraví „ahoj, mami“,“ říká úřednice a amatérská herečka v jedné osobě Hana Gonsiorová.

Video, ale především rekreační a turistické vybavení u dvou bohumínských přírodních jezer – Vrbického a Kališova, vznikly díky evropským dotacím. Vyrostla tu pikniková místa s grily, lavičkami, či cykloboxy. Do projektu se zapojila také město Ostrava. To momentálně staví cyklostezku, která propojí ostravskou část Hrušov s Bohumínem. Do projektu jsou rovněž zapojeny polské obce Krzyżanowice, Gorzyce a Mszana.

V příštím roce vyrostou na Vrbickém jezeře třeba také plovoucí mola pro kotvení rekreačních lodí, plovárna a molo pro odpočinek plavců. V plánu je také jedno ekomolo, na kterém by měli najít útočiště ptáci.