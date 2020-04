„Je to prakticky v centru obce a přitom na pěkném místě stranou ruchu,“ řekl Deníku starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Zařízení, kde bude zajištěna 24hodinové péče, nabídne bydlení 30 klientům. Už teď má obec ale 45 žádostí o přidělení bydlení. „Počítáme, že asi 20 klientů by bylo z naší obce a 10 odjinud,“ dodal starosta. Momentálně fungují v obci dva domy s pečovatelskou službou do 15 hodin.

Cena zakázky na nový seniorský domov je 65 milionů korun včetně DPH. Obec na to v rozpočtu peníze má, ale ráda by však zajistila na stavbu nějakou dotaci. Od kraje už získala příspěvek ve výši jeden a půl milionu korun. „Pokud dotaci nedostaneme, zaplatíme to ze svého,“ dodal starosta Rosman.

V nejbližších měsících zastupitelé vyberou provozovatele. V nabídkách je kromě jiných Slezská diakonie nebo Slezská humanita.

Nový domov pro seniory staví třinecká firma Beskydská stavební, která kromě samotné objektu vybuduje také parkoviště pro 15 osobních vozidel.