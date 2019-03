Vlastník havířovského vlakového nádraží, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), představil svůj záměr rekonstrukce stanice. Rozsáhlá rekonstrukce bude probíhat minimálně dva roky.

„Práce by měly být zahájeny v červnu, kdy bude předáno staveniště, a rozděleny jsou do dvou etap. V té první bude rekonstruován nižší objekt v levé části nádraží. V této části bude vybudováno zázemí pro cestující veřejnost s pokladnami a také pro dopravce a potřebnou technologii. Tato etapa by měla být dokončena do jednoho roku od zahájení,“ řekl ředitel stavební správy SŽDC Miroslav Bocák.