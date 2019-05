Dítě se narodilo v pondělí 27. května, jak vyplynulo ze vzkazu, které mělo v boxu u sebe.

Babybox je v Havířově od roku 2014. Pondělní novorozenec je prvním odloženým dítětem.

Signál o uložení dítěte se rozezněl před 23. hodinou. Zdravotníci pak novorozence vyzvedli a vyšetřili.

Pokud se neprokáže, že by mu bylo ublíženo, nebude nikdo po matce pátrat. Policisté by se o dítě a jeho rodiče začali zajímat až ve chvíli, kdy by se na ně obrátili lékaři.

Anonymita je jedním ze základním principů babyboxů. Jsou sice umísťovány u nemocnic, aby byla zaručeno rychlé vyzvednutí zdravotníky, přístup k nim ale nesnímají žádné kamery.

Matky, které se z nejrůznějších důvodů rozhodnou svého dítěte vzdát, mají možnost tak učinit legálně a tak, aby dítě netrpělo, či dokonce, aby ho matka nebo někdo jiný zbavil života.

Právě v Havířově má policie jeden neobjasněný případ vraždy novorozence, který byl nalezen 26. července 1999 v kontejneru na odpad. O rok starší je jiný neobjasněný případ z Orlové, kde bylo mrtvé dítě nalezeno rovněž v kontejneru.

Samotná matka však má stále možnost své rozhodnutí vzít zpět a o dítě se ještě přihlásit. Stalo se tak už dříve jedné matce z Havířova, která své dítě v roce 2009 odložila v babyboxu v Ostravě a následně o vrácení dítěte rozhodl soud.

Deník v minulosti na téma babyboxů nechal čtenáře hlasovat v anketách. Většina se vždy vyjadřovala pro jejich zřizování a jen menšina byla proti.

K otázce, jestli by vrátili odložené dítě zpět matce odpověděli čtenáři takto:

Ano, u matky je dětem vždy nejlépe - 5

Záleželo by na tom, jak by se matka chovala - 78

Ne, pokud už se jednou dítěte vzdala, nemá na něj nárok - 25