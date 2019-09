V září vypukly práce na dálnici D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou, a to v úseku mezi Hrabovou a Paskovem. V poslední době tam řidiči kvůli nevyhovujícímu stavebně-technického stavu mostu měli ve směru do Frýdku-Místku zpomalit na rychlost 60 kilometrů v hodině.

Kvůli budování přejezdu ve středním dělicím pásu tam je od začátku měsíce uzavřen levý jízdní pruh pro oba směry jízdy. Hlavně v ranní dopravní špičce to ve směru do krajského města způsobuje dlouhé kolony. V další etapě, která potrvá do konce října, bude provoz ve směru na Frýdek-Místek převeden do protisměru v jednom jízdním pruhu, ve směru na Ostravu budou dva zúžené jízdní pruhy. V příštím roce pak bude opraven most ve směru na Ostravu.

S omezením se v posledních týdnech potýkají motoristé také na dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Provozní škody na dvou mostech u Vojkovic a Horních Tošanovic se zhoršily natolik, že byly vyhodnoceny jako závady ohrožující bezpečnost silničního provozu. Práce, které se provádějí za částečné uzavírky provozu, by měly být hotovy do konce týdne.

Na podzim má skončit oprava tří mostů na silnici I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí, která s sebou už od jara nese částečné omezení provozu i semafory.

Kvůli rekonstrukci původního mostu v Bašce u cihelny, který byl v havarijním stavu, se tam od minulého týdne jezdí po provizorní komunikaci vedoucí souběžně se silnicí. O rekonstrukci mostu přes místní potok se mluví už několik let, jeho stav se zhoršil i kvůli loňské rekonstrukci přilehlých úseků silnice. Nový most by měl v Bašce vyrůst ještě do konce roku.

Celkovou opravou prochází také most na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku, na kterém se nachází Rubikova křižovatka a který se klene nad čtyřproudovou silnicí na Český Těšín. Současně s mostem se opravují i opěrné pilotové zdi a rampy.