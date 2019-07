Pelhřimovy leží na Osoblažsku u česko- -polské hranice. Před válkou měly přes 200 obyvatel, ale po odsunu původního německého obyvatelstva se dosídlení nezdařilo. Opuštěné domy byly zbořeny. Z vesnice zbyl jen kostel sv. Jiří ze 13. století. Když se pod tíhou sněhu na památce zřítila střecha, církev darovala nepotřebný poničený kostel ekologům z Hnutí Duha Jeseníky. Do Pelhřimov začali z celé republiky jezdit brigádníci a táborníci, aby kostel opravili. Díky nim se do Pelhřimov vrací život.

MAREK A MONIKA, VELKÁ LÁSKA

Pelhřimovský kostel sice nemá zasklená okna, nevede k němu silnice a chybí tu voda i elektřina, zato romantiky má na rozdávání. Ideální místo pro seznámení, vzplanutí citů a vyznání lásky. Své o tom vědí Marek a Monika, kteří v sobotu 20. července měli v kostele nezapomenutelný svatební obřad. Šlo o první sňatek uzavřený v tomto kostele od konce války.

Monika pochází od Brna. Marek je muzikant, který se svými kamarády z Bruntálu založil kapelu Noir Voir. Jak se ti dva spolu poznali? „Marek s kapelou Noir Voir koncertoval na českém festivalu v rumunském Banátu. Tam poprvé poznal Moniku. Možná už tehdy přeskočila první jiskra, ale zatím ještě bez vzplanutí lásky. Ta vzplanula až o rok později na tomto osudovém místě v Pelhřimovech. Stačila chvilka, a najednou vše bylo jasné, jako by se znali už tisíce let. Nedalo se nic dělat. To je ona, ta láska, kterou člověk hned pozná a okamžitě ví, že je to navěky,“ představil svatebčanům příběh Marka a Moniky starosta Osoblahy Antonín Rous, který se zhostil role oddávajícího.

WORKCAMP BLAŽENÉ OSOBLAŽSKO

Role svatebního fotografa se ujal cestovatel a ekolog Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, který před lety přijel do Slezských Rudoltic sázet biokoridory mezi pole a při tom dostal nápad zachránit pelhřimovský kostel. V Pelhřimovech i v rumunském Banátu je dnes Dokoupil jako doma.

„Je tu pořád práce jak na kostele. Pokud chcete také vy v Pelhřimovech zažít věci, které se vám jinde zaručeně nepřihodí, od toho je náš tábor Blažené Osoblažsko. Letos se uskuteční od pondělí 26. 8. do neděle 1. 9. Samozřejmě nebudeme jen zdít, míchat maltu a nahazovat omítky. Čekají nás i výlety po okolí, spaní na hradě Fulštejn, pozorování rudoltických bobrů, táboráky s kytarou, koupání, fotbálek a i jiné hry,“ uzavřel Ivo Dokoupil s tím, že zájemci o workcamp se mohou hlásit na e-mail ivo.dokoupil@tiscali.cz.