Hejtman kraje Ivo Vondrák ovšem před novináři zpochybnil nutnost všech zpřísněných opatření, která ode dneška hygienici nařídili.

Vondrák prohlásil, že roušky v MHD jsou namístě. Ostatní opatření ale vnímá jako moc přísná, situace je podle něj stabilizovaná.

"Skutečně nevím, co vedlo k tomu rozhodnutí," prohlásil Vondrák. "Nevím, do jaké míry ta opatření nejsou spíš panického charakteru a bojím se toho, že lidé to vnímají velmi negativně," zdůraznil. S odvoláním na data ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška uvedl, že situace v kraji se nezměnila a kapacity nemocnic jsou dostatečné.

Svrčinová uvedla, že v kraji začíná přibývat těžkých případů u starších lidí. Opatření mají zabránit přehlcení zdravotního systému. "V úterý, středu, čtvrtek (to - počet případů) začalo stoupat a souvislost s OKD už téměř neprokazujeme. Když se začali minulý týden testovat pendleři, tak jsme najednou měli ohniska po celém kraji," zdůraznila Svrčinová.

Na dotaz po rychlosti opatření uvedla, že situaci diskutovala s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) byl jasný požadavek zavést je co nejdřív. Podle Svrčinové se opatření zhruba po 14 dnech budou revidovat. Pokud se situace zlepší, přistoupí hygienici k uvolňování.

Ode dneška podle nařízení hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Původně zpřísněná opatření platila jen na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

Martínková oponovala, že opatření musí být striktní, aby ochránila rizikové skupiny. "Byť se stabilizovala situace na Karvinsku, vyhaslo nám ohnisko na Dole Darkov, ale vznikla nová lokální ohniska v okrese Frýdek-Místek, v okrese Nový Jičín, v okrese Ostrava," řekla.

"Ohniska jsou rozptýlená, což je to nejhorší, co může být. Dokud bylo jedno ohnisko a jinak nic, tak je to dobré. Pokud máte ohniska po jednom po dvou lidech, ale difuzně všude a nedokážete ty lidi vytrasovat, jsou noví a nemají s nikým souvislost, tak to je špatně," uvedl Kopřivík.Nákaza se dostala například i na dětský tábor ve Štramberku na Novojičínsku, kde jsou potvrzení dva nemocní. Mimo to nákaza proniká i do zdravotnických zařízení. Uvedl to dnes řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice. Podle něj poslední případy ukazují, že se nákaza dostává do populace.

Podle něj hygienici nyní evidují dvě nakažené děti na dětském táboře ve Štramberku.

"Dělají se tam opatření. Nemocné děti jsou izolované, poslané domů a kontakty se budou odebírat," uvedl Kopřivík. Dodal, že tábor zřejmě bude přerušen.

Podle něj jsou i ohniska v různých podnicích, a to na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Nové pozitivní případy se podle Kopřivíka objevily i ve zdravotnických zařízeních, například v Městské nemocnici Ostrava. "To je taky špatně, ty se tam vůbec neměly objevit. Pak máme taková ohniska, která obsahují jeden dva případy a nemají souvislost s nikým, a to jsou právě ta komunitní ohniska, která nám začala vznikat," řekl Kopřivík.

Podle nových nařízení hygieniků lidé v celém kraji musejí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory budou možné jen s respirátorem. Různých akcí se bude moci účastnit nejvýš sto lidí. Bary a restaurace zůstanou od 23:00 do 08:00 zavřené. Přeshraniční pracovníci musejí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test.

Podle nařízení hygieniků by děti na táborech měly být jen v táborovém okolí a v přírodě, nikam by neměly jezdit. Návštěvy rodičů i jiných lidí by se měly maximálně omezit. Nutné je zajištění dezinfekce prostor či jednorázových ručníků na sušení rukou.

V textu nařízení hygienici uvedli, že růst počtu nakažených evidují od 13. července v celém Moravskoslezském kraji i mimo okresy Karviná a Frýdek-Místek a přibývá také případů nákazy mezi takzvanými pendlery. "V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je hlavním cílem vydání mimořádného opatření přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu šíření," uvedli hygienici.