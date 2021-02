Ve Slezance se konají jen příležitostné výstavy, v jedné části se nachází obchod s potravinami. Uvnitř se provádí základní údržba.

Budoucností tohoto bývalého obchodního domu i prostoru za ním se zabývala už nejedna opavská garnitura. Bohužel zatím žádná nedotáhla své vize do úspěšného konce. Speciální projektový tým sestavila i vláda nynější. Žádný posun ale dosud nenastal.

„Zatím nadále pracujeme na tom, že by se stávající budova Slezanky časem zbourala a na jejím místě by vyrostly měšťanské domy inspirované původní předválečnou výstavbou s tím, že by samozřejmě musely respektovat aktuální technické a právní normy, které se oproti předválečné době zásadně změnily. Jednou z variant je, že by ve vnitrobloku vyrostl velký multifunkční sál pro 200 až 500 lidí, podzemní parkoviště jak pro tento sál, tak i přilehlé budovy. Řeší se i objekt bývalého divadelního klubu, v něm se nyní dělá statický posudek. Zatím nebylo nic schváleno, jsme v přípravné fázi,“ popisuje Roman Konečný z tiskového oddělení opavské radnice.

Bývalý obchodní sům Slezanka v centru Opavy.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Jak šel čas?

Slezanka dodnes leží mnoha Opavanům v žaludku. Přesněji řečeno právě rok 2008, kdy tehdejší vedení Opavy podstatnou část objektu koupilo od soukromníka.

Ten od města za tuto transakci získal astronomických 270 milionů korun, magistrát si musel vzít úvěr. Když se vrátíme ještě více do minulosti, tak od roku 2005 měla prostor za Slezankou v nájmu developerská společnost Crestyl. Jejím plánem bylo postupně propojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí.

Některé vize Crestylu zahrnovaly do projektu i samotnou budovu Slezanky, jiné ne. Po letech sporů, kdy se kolem Slezanky nedělo vůbec nic, vypověděla opavská radnice Crestylu v září 2016 smlouvu. Za odstoupení město firmě zaplatilo téměř 30 milionů korun.