V opraveném přivaděči do Žermanické přehrady už teče voda

Po více než půlročních stavebních pracích postupně přechází Žermanický přivaděč vody do standardního provozu. První zkušební přepouštění vody z přehrady Morávka do řeky Lučiny a následně do vodního díla Žermanice je na programu ve středu a čtvrtek. V průběhu 24 hodin bude dosažen průtok do výše deseti metrů krychlových za vteřinu.

Část umělého přivaděče do Žermanické přehrady má za sebou stavební úpravy. | Foto: Povodí Odry