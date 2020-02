Italský velkoklub po domácí výhře 3:0 zvítězil také ve středeční odvetě, ale ztratil set.

Domácí tak nevyšli v osmifinále evropského Poháru CEV naprázdno. Utkání skončilo vítězstvím slavných hostů 1:3.

Na palubovce se před zápasem objevily všechny její opory, které hrají či hrály prim také v reprezentačních výběrech. Své umění předvedli Ital Zajcev, Kubánec Estrada nebo Američané Anderson, Christenson a Holt. Do utkání z nich ale zasáhli jen Estrada s Christensonem.

„Už jenom to, že Modena vstoupila hodinu před zápasem do haly na rozcvičku a lidé začali tleskat, znamená, jaký tým k nám přijel,“ připomenul ostravský trenér Jan Václavík, že italská série A1 patří k nejlepším na světě a Modena je v ní aktuálně třetí.

V ostravské hale Sarezy v Hrušovské ulici se tísnilo 1100 diváků. A nebýt kapacity, přišlo by jich určitě ještě víc. „Sice jsme oba zápasy prohráli, ale byl to pro nás opravdu velký svátek. A odměna i pro naše fanoušky,“ řekl Václavík s tím, že výkon jeho svěřenců byl tentokrát lepší než v Modeně.

„Mám z toho ale trošku smíšené pocity. Za uhranou koncovku třetího setu jsem moc rád, jenže ve čtvrtém jsme nezvládli začátek, přitom jsme příležitosti měli. To je hrozná škoda,“ řekl ostravský kouč. „Těžko čekat, že nám Modena bude v setu podávat několikrát ruku, proti ní se musí využít každá sebemenší šance. My jsme tu možnost zahodili do koše a to je špatně,“ mrzelo Václavíka, že se zápas nepodařilo víc zdramatizovat.

Nejlepšími hráči odvety byli vyhlášeni ostravský blokař Oliver Sedláček a německý smečař Denys Kaliberda.

Už v pondělí čeká Ostravu utkání české extraligy, na stejné palubovce přivítá od 17 hodin Kladno.

Pohár CEV mužů - odveta osmifinále:

VK Ostrava - Leo Shoes Modena Volley 1:3 (-19, -20, 23, -9). Rozhodčí: Akoemir (Turecko) a Heckford (Anglie), čas: 93 min., diváci: 1100 (vyprodáno). První zápas 0:3, postupuje Modena.

Ostrava: Janků 13, Marcyniak 3, Šoltys 4, Ihnát 12, Sedláček 11, Podlesny 2, libero Sobczak - J. Dvořák, štefko, Vancl, Bauman, Muroň. Trenér: Václavík.

Modena: Kaliberda 11, Bossi 11, Pinali 13, Estrada 19, Mazzone 4, Chrostenson 4, libera Rossinni a Iannelli - Salsi 5. Trenér: Giani.