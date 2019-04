Organizátoři se proto na Konopexu snaží nashromáždit co nejvíce dat o konopí, konopném průmyslu a ochraně životního prostředí s ním spojeným. Návštěvníci zde potkají spoustu zajímavých lidí od konopných masičkářů až třeba po výrobce tenisek z konopí.

Konopex pokračuje až do neděle 21. dubna v bývalých Starých koupelnách Provozu Hlubina. Vstup pro děti do 13 let a návštěvníky starší 60 let je zdarma.

Hlavní expozice má Konopex od pátku 19. do neděle 21. dubna v bývalých starých hornických koupelnách v Provoze Hlubina. A jelikož veletrh cílí podle zástupce organizačního týmu Martina Kotaly na širokou veřejnost, dostanou se dovnitř zdarma jak děti do třinácti, tak návštěvníci starší šedesáti let.

„A samozřejmě handicapovaní s průkazy ZTP,“ podotýká Kotala s tím, že zcela gratis jsou venkovní doprovodné programy v areálu Dolních Vítkovic (občerstvení, hudba, čajovna, soutěže, umění…). Neplatí se ani za přednášky a besedy, které jsou součástí třídenní konopné odborné konference. Probírat se mají čtyři hlavní témata: Léčebné využití této rostliny, její přínos pro výživu a zdraví, konopí ve stavitelství a v národohospodářském významu.

„Vystoupí přední čeští experti na legislativu, drogovou prevenci či léčbu s konopím, jimiž jsou například Dušan Dvořák, Pavel Kubů, Jindřich Vobořil či Robert Veverka,“ říká Kotala. Objeví se rovněž Tomáš Vymazal z Pirátské strany, jenž je předkladatelem návrhu nového zákona o regulaci a nakládání s konopím.