Diváci znovu spatří unikátní spojení ledové show a živé hudby. Oproti minulé sezoně přibyly tři nové role, návštěvníci se můžou těšit na překvapení, obsazení hlavních postav se ale nemění.

V roli Sněhurky se znovu představí dvojnásobná mistryně České republiky v krasobruslení Ivana Buzková, v hlavní mužské roli opět zazáří Tomáš Verner, mistr Evropy v krasobruslení z roku 2008. Nácviky na nová představení začaly už na konci června, kdy se do zkoušení pustili noví účinkující.

Loni na podzim a v zimě zavítalo představení s úspěchem do jedenácti tuzemských měst. Letos na podzim se muzikál vrátí do Zlína, Pardubic, Českých Budějovic a do Třince, kde se akce uskuteční 14. prosince. Chybět nebudou ani představení v Bratislavě a Košicích. Vstupenky už jsou v prodeji v síti Ticketportal.

Námětem projektu je původní slovenské muzikálové zpracování tvůrců skladatele Vaša Patejdla a choreografa a režiséra Libora Vaculíka. Originálně převyprávěný příběh řečí tance, zpěvu a humoru oslovuje diváky všech generací. Režie se ujal slovenský choreograf Jaro Moravčík.