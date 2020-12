"Disproporční rozdělení prvních dodávek vakcín se nelíbí ani mi, řešíme to. Pan hejtman Ivo Vondrák prozatím vyjednal zvýšení prosincového závozu vakcín pro MSK na minimálně dvojnásobek," uvedl již před pár dny v debatě na sociálních sítích primátor Ostravy Tomáš Macura.

"Tak to je. Měli bychom dostat po Praze a Brně nejvíce vakcinačních dávek," doplnil pak samotný Ivo Vondrák. Podle jeho dalšího vyjádření by pak do konce ledna mělo do regionu dorazit téměř 14 tisíc vakcín.

Deníku se pak během neděle podařidlo spojit se s mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Petrou Peltachovou. A ta přinesla dobrou zprávu. První vakcíny by do Moravskoslezského kraje měly dorazit již za pár hodin.

"Do FNO by mělo v pondělí dorazit prvních 975 vakcín pro Moravskoslezský kraj. Část je určena pro FNO, část pro zdravotnickou záchrannou službu a část pro krajské nemocnice. Ve FNO jsme připraveni ihned začít očkovat," řekla Deníku v neděli odpoledne mluvčí FNO.

Jak poté během neděle uvedla ČTK, dodávka dalších 19.500 dávek vakcíny proti covidu-19, která by měla do Česka dorazit příští týden, bude určena i pro regionální nemocnice. Téměř 3000 dávek dostane Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), protože v Moravskoslezském kraji je nejhorší situace ohledně hospitalizací i počtu lidí vyžadujících intenzivní péči.

A jaký je na vakcíny názor vás, čtenářů Deníku? Necháte se očkovat či nikoli? Svůj postoj můžete sdělit v anketě pod článkem.