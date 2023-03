V neděli 2. dubna povede jedna rychlostní zkouška Valašské Rally přímo industriálním srdcem Ostravy. Co by o „erzetě“ v Dolních Vítkovicích měli vědět diváci, ale i řidiči, cestující MHD nebo návštěvníci volnočasového areálu?

Valašská Rally včetně rychlostních zkoušek se poprvé pojede v DOV. | Foto: Deník/Jiří Hejtmánek

Celková délka letošního ročníku přesahuje 500 kilometrů, ve dvoudenním závodním harmonogramu (plus slavnostní páteční zahájení) se počítá s 16 rychlostními zkouškami, takzvanými „erzetami“, na osmi úsecích v celkové délce přes 150 kilometrů.

Poprvé v historii bude dějištěm nejen Valašské Rally, ale jakékoli rally industriální areál Dolních Vítkovic v Ostravě. Organizátoři tam naplánovali dvě erzety, startovat se bude v neděli 2. dubna ve 14.15 hodin. „Je to aktivita, která zde ještě nebyla, proto se na Valašskou Rally těšíme. Dostanou se k nám díky ní i noví návštěvníci, na druhé straně je to technicky složitá událost, navíc premiérová. Spoléháme na to, že organizátoři jsou zkušení a kompetentní, několikrát jsme si trasu společně procházeli,“ řekl Deníku ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina.

Kdo může do areálu?

Pod vysokou pecí závodníci absolvují dva a půl okruhu se startem v podjezdu v Ruské ulici a po dvojím obkroužení areálu s cílem na Hlubině. „Areál si budeme předchystávat, nicméně vstup do něj bude omezený až v neděli od osmi hodin ráno,“ popsali organizátoři Deníku s tím, že speciální vstup pro běžné návštěvníky Dolních Vítkovic bude zřízen do Velkého světa techniky, do objektů lezecké stěny Tendon Hlubina, trampolínárny HopJump Ostrava a také do expozice FUTUREum.

Valašská rally se měla jet v Ostravě. Projekt městské RZ se ale odkládá

Areál bude oplocen zvenčí i zevnitř, nepřístupná bude jen závodní plocha. Kolem ní organizátoři počítají s pěti diváckými zónami. Stát se bude podél trati, vzniknou i provizorní tribuny. Středem areálu se návštěvníci Valašské Rally budou moci pohybovat bez omezení, naopak tam pro ně bude připraven doprovodný program. „Dva průjezdy budou doprovázet prezentace spolku ÚAMK a BESIPu, výstavy sportovních a tuningových vozidel i záchranné techniky. Od dopoledních hodin se v areálu uskuteční 1. Valašská Rally RC modelů. Motoristický program budou doprovázet vystoupení hudebních skupin Fattt Boys, Gate Crasher a Motorband,“ naznačuje ředitel Valašské Rally Jaromír Tomaštík.

Omezení dopravy a MHD

Motoristický svátek v Ostravě si vyžádá omezení v bezprostředním okolí areálu Dolních Vítkovic, do něj a z něj se pak budou závodníci přesouvat v běžném provozu bez omezení. „Uzavřena bude Ruská ulice směrem do areálu od křižovatky s Výstavní ulicí, v areálu pak celá Ruská ulice i Vítkovická ulice,“ řekli organizátoři Deníku.

Valašská rallye míří premiérově i do oblasti Dolních Vítkovic

Dopad bude mít rally také na městskou hromadnou dopravu. Zatímco zastávka Hlubina bude běžně přístupná, ze zastávky Dolní Vítkovice se cestující dostanou pouze do areálu jako diváci rally, nikam jinam. „Kdo nemíří na rally, doporučujeme výstup z tramvají jinde než na zastávce Dolní Vítkovice,“ upozorňují pořadatelé. Omezení na zastávce i na uzavřených silnicích potrvají v neděli od 8 do 19 hodin.

„Věřím v mocný ohlas, ve velkou návštěvu a sám udělám vše pro propagaci,“ řekl Deníku známý ostravský motoristický komentátor Martin Straka, který se postará o vytvoření skvělé atmosféry podél trati obou průjezdů.