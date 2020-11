Výzdoba už zkrášluje také fasádu a interiér OC Forum Nová Karolina, kde letos kompletně obměnili dekoraci – kouzelné víly po pěti letech nahradil tradičnější motiv, po čemž podle manažera centra Tomáše Lučana lidé volali.

„Chtěli jsme dát najevo, že svátky mají něco společného s magickou atmosférou pro děti. Tento pocit se budeme snažit navodit i uvnitř centra. To jsme ještě netušili, že obchody možná vůbec neotevřeme. Dovnitř jsme každopádně zařadili asi šedesát keříkových stromů do pasáží, které provoní centrum. Vymysleli jsme také herní interaktivní koutky s živými skřítky Permoníky, kteří jsou s lokalitou od pradávna spjati,“ popisuje Tomáš Lučan, který si nepřipouští, že by se obchody neotevřely před Vánoci alespoň na tři týdny.

„Sezonní zboží nazmar, ztráty a zadlužení. Půlka obchodů by se už neotevřela nikdy!“ konstatuje Lučan, podle něhož se po otevření počítá s regulací osob v prodejnách, a také se zrušením spoustou původně připravovaných adventních akcí v obchodním centru.