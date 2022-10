Konkrétně se jednalo o tři miliony tablet Efedrina Arena 50 mg používané k výrobě pervitinu. Nacházely se ve dvou tisících dózách, z nichž každá obsahovala 1500 tablet. Drogový kontraband vážil tři čtvrtě tuny. Vyrobit se z něj daly desítky tisíc dávek pervitinu v hodnotě desítek milionů korun. Jde o jeden z největších případů posledních let.

Tablety byly v dodávce s polskou mezinárodní značkou, která jela po dálnici D2 směrem na Brno a Ostravu. Vozidlo s dvojčlennou osádkou zaujalo pozornost celníků, kteří se ho rozhodli zkontrolovat. Zda šlo o náhodný výběr nebo prověření informací, není jasné.

„Hlídka celníků světelným výstražným znamením řidiče vozidla upozornila a následně ho navedla na parkoviště u čerpací stanice. Po otevření nákladového prostoru celníci zjistili, že ve vozidle je naloženo pět palet zboží, které mělo být převezeno z Rumunska do Ostravy. Podle dokladů se jednalo o látku Efedrina Arena 50 mg,“ vedla Lada Temňáková z jihomoravského celního úřadu a dodala: „Protože řidič nepředložil hlídce potřebné doklady a převoz zboží se tak uskutečnil v rozporu s českými, ale i evropskými předpisy, celníci pojali podezření, že by se mohlo jednat o materiál pro nelegální výrobu drog.“ Efedrin je prekurzor pro výrobu omamných a psychotropních látek. „Bývá často zneužita k výrobě metamfetaminu neboli lidově řečeno pervitinu. Z daného množství by bylo možné vyrobit až 80 kilogramů této nebezpečné látky,“ sdělila Temňáková.

Polské vozidlo byl za doprovodu celníků převezeno na pracoviště celního úřadu. Případ šetří protidrogové celní oddělení. „Obě osoby byly zadrženy, vyslechnuty a následně umístěny do cely předběžného zadržení. V současné době jim už bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a jsou vazebně stíhány. Hrozí jim trest odnětí svobody od osmi do dvanácti let,“ dodala Temňáková.