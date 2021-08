Do Bravantic se Věra Šustková nastěhovala v dubnu 1990. Vyrůstala v Pustějově, po svatbě bydlela asi dva roky v Odrách. „Byl to takový zvláštní pocit přejít do úplně cizího prostředí. Ale sousedi se nás nádherně ujali, pomáhali jsme si vzájemně. Narodily se nám tady děti a já jsme začala chodit do školy s nimi, protože jsem asi sedm osm let vyučovala němčinu,“ říká Věra Šustková.

Aloise Ryndu nepoznala osobně, ale mohla si pročíst kroniky, které psal od roku 1964. Jsou už také digitalizované. „Zachytil obrovské množství informací, dělal to velmi poctivě. V Bravanticích psal kroniku už jako velmi zkušený kronikář, předtím byl kronikářem ve Slezských Rudolticích, v Bartošovicích a ještě předtím v Ludkovicích na Zlínsku. O panu Ryndovi jsme se dozvěděla, že ty kroniky psal, ale v podstatě ho poznávám až z toho, co napsal,“ poznamenává Věra Šustková a připomíná, že loni k 650. výročí první písemné zmínky o obci dělala seriál, když na webové stránky umísťovala texty o vybraných událostech z historie.

„Bylo to o tom, co se stalo daném měsíci. Takže jsem procházela nejen jeho kroniky, ale on byl ten nejzásadnější zdroj. Bylo to ze všech možných oblastí života,“ podotýká Šustková a dodává, že dalšími zajímavými osobnostmi Bravantic byly například paní knihovnice Mrázková a její dcera Věra Mičulková, která dělala dlouhá léta ředitelku školy a je tady ještě pár důležitých osobností.

„Ze starých rodáků byl určitě zajímavou osobností pan Kurt Hermann, který sepsal historii Bravantic. Udělal to hlavně z pamětí, protože kronika se ztratila a neexistuje,“ pokračuje a doplňuje informaci, že Kurt Hermann jezdíval do Bravantic už v osmdesátých letech minulého století. „On stál za objevením místního rodáka Antona Hankeho. Věděl, že někdo takový existoval. Snažil vystopovat historii Antona Hankeho sám, to se mu nějak nedařilo, tak když se dozvěděl, že tady je člověk, s kterým je schopný se domluvit, tak se se mnou spojil. A v příštím roce to bude už dvacet let, od odhalení pomníku Antonu Hankemu,“ připomíná Věra Šustková.

Další zajímavostí, kterou Věra Šustková zjistila, je, že na zámku v Bravanticích se narodil tatínek Franze von Hruschky, který vynalezl medomed. „Byl rodákem z Vídně, ale měl odtud tatínka a dědečka, tak tady jezdíval na léto. A říká se, že si všiml, jak někdo točil košíkem a z toho začal odkapávat ten med, tak to zmechanizoval. Těšíme se a věříme, že se podaří i jeho připomínku nějakým způsobem prezentovat. Franz von Hruschka měl podobný osud jako Anton Hanke – nastěhoval se do města Dolo nedaleko Benátek, kde měl docela honosný dům a investoval do turistického ruchu, ale zkrachoval a zemřel v zapomění. Tak se snažím některé osobnosti, které mají spojitost s Bravanticemi trochu zmapovat,“ uzavírá místostarostka obce.