Jak se záhy ukázalo, covidové informace se nezakládaly na pravdě, přesto hlavním organizátorům hrozí mnohaleté tresty.

Jak Deník zjišťoval, v moravskoslezských věznicích se žádné covidové propouštění na svobodu nekonalo. Ve zdejších žalářích panuje klid, vedení s odsouzenými o současné situaci diskutuje.

„Překvapilo nás, že taková fáma vznikla. Nic takového se neděje. Není jasné, kde se tyto informace vzaly,“ uvedla mluvčí ostravské Věznice Heřmanice Martina Lompová s tím, že v káznici neřešili žádné mimořádné situace.

Podobně je na tom i Vazební věznice Ostrava. „Informace o propouštění jsou nepravdivé. Ihned po incidentu v Bělušicích jsme s vězni měli pohovory,“ řekla Deníku mluvčí věznice Marcela Kvapilová.

Klid je hlášen i z Věznice Karviná. „Nic jsme řešit nemuseli,“ sdělila mluvčí zařízení Eva Loučková.

Protestní akce podobné těm z Bělušic mohou mít pro některé vězně velmi závažné důsledky, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Organizátoři by mohli být obviněni z trestného činu vzpoura vězňů. Za normálních okolností by jim hrozilo maximálně pět let vězení, v nouzovém stavu se ale sazba zvyšuje až na deset let.

V současné době je v žalářích v České republice bezmála 19 800 odsouzených a vazebně stíhaných osob. Dvaatřicet z nich má covid-19. Deníku to sdělila mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

„Věznice jsou v rámci protiepidemických opatření připraveny, přijali jsme řadu protiepidemických opatření, máme připraveny izolace. Nemocné vězně, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje, umísťujeme na infekční oddělení v naší nemocnici v Brně. Ve věznicích přijímáme další opatření tak, aby se nákaza dále nešířila,“ uvedla Kučerová.