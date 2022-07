"V noci z pátku na sobotu 30. července tak vyjel z Frýdku-Místku pod velením Davida Hrbáčka, velitele stanice HZS MSK v Nošovicích, hasební odřad (se třemi segmenty), který tvoří 27 hasičů a 10 vozidel. Bylo do něj vybráno 17 profesionálních hasičů ze dvou územních odborů (okresů) HZS MSK – Karviná a Frýdek-Místek – a 10 dobrovolných hasičů ze dvou jednotek SDH – Brušperk a Jablunkov (obě okres Frýdek-Místek). V týmu je i jediná hasička (22 let) - je součástí brušperské jednotky dobrovolných hasičů. Odřad již dojel v pořádku do cíle – do Hřenska," uvedl mluvčí moravsmkoslezských hasičů Petr Kůdela.