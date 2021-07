Původně měl majitel Petr Konečný se svou rodinou a týmem velkou slávu připravenou už na 13. května, kdy připadalo páté výročí otevření golfového areálu, bohužel mu zejména tedy kořenícímu trávníku a další výsadbě nepřálo počasí, takže se slavnostní otevření uskutečnilo až o více než měsíc později. O to natěšenější ale návštěvníci byli a od dnešního dne mohou hrát ostošest.

„Je to první golfové hřiště v Ostravě, z níž je to tady kousek. Tedy teď už ne, protože nám zavřeli most, teď je to oklikou,“ dokázal si Konečný při slavnostním proslovu udělat legraci z pro spoustu lidí nelehké situace, která i jemu komplikuje dopravu návštěvníků do areálu a ještě řadu měsíců bude.

Zaměstnanci v zápřahu

Ze srdce také poděkoval svému personálu, bez něhož by hřiště nevzniklo. „Odvedli skvělou práci. Nikdo z nich neřekl, že nebude plít záhony nebo kopat krumpáčem a dalším nářadím,“ dodal Konečný, než svého syna vyslal provést první odpal na novém jamkovišti či také šestijamkové akademii, jak se nejnovější hřiště též označuje.

Kvůli němu a sobě areál stavěl, aby měli kde trénovat, přitom práce mají tolik, že si na něm sami za pět let ještě ani pořádně nezatrénovali. „Něco tady je špatně. Hrají tady všichni, jen my ne,“ smál se Konečný, než se to v pro něj velmi sváteční den jal změnit.

Nové hřiště vzniklo na začátku areálu, kde vyrostla také zcela nová klubovna, aby zájemci o hru na jamkovišti nemuseli putovat do areálu (i když právě tam mohou puttovat, jak se říká mezi golfisty), ale byli obslouženi hned při výstupu z auta. Nenavštívit však vyhlášenou restauraci v srdci areálu by ale přesto byla škoda.

CO AREÁL NABÍZÍ?

Herní jamkoviště doplnilo stávající tréninkové plochy, kde lidé už pět let s oblibou a méně či více zdárně zkoušejí odpaly na driving rangi, zkoušejí krátkou hru na greenech či odpaly z písečných bunkrů nebo hrají neméně oblíbený „překážkový“ adventure golf.

„Já to tady nemám pro lidi, kteří chodí na Čeladnou, ale pro ty kteří si tady přijdou zahrát a odreagovat se po práci,“ popsal už dříve Deníku svou filozofii přístupu ke golfu Petr Konečný, který nevyžaduje v areálu žádný „dress code“.