Na Bílou přijely třídy z Kateřinic, Trnávky, Vratimova, Ostravy-Radvanic, Krmelína a řada dalších. Na své si přišly všechny děti a nadšení a radost z lyžování byla znát na každém kroku.

„Na Bílou jezdíme už přes deset let, se zdejšími službami jsme nadmíru spokojeni a děti si lyžování užívají a to je to hlavní,“ uvedla Ilona Galiová, ředitelka MŠ z Krmelína. Naše školka vede děti ke sportu obecně. S dětmi chodíme od listopadu do června také na plavání a nechybí ani pohybové aktivity přímo ve školce,“ doplnila ředitelka.

Nejmenší děti, které ještě neumí lyžovat začínají trénovat na pásech a učí se základní lyžařské pohyby. Teprve ti zkušenější mohou na pomu a na svah. Děti ze školek, které už lyžovat umí sjíždějí i větší kopce a jezdí i samy na kotvě. Dbá se hlavně na techniku a proto se dětem věnuje celá řada zkušených instruktorů. Děti jsou rozděleny do skupinek po 6 až 7, přijíždějí obvykle tři autobusy, celkem v areálu bývá až šest školek.

„Děti z Krmelína jsou moc šikovné, jsou vnímavé, poslouchají a zlepšují se každým dnem,“ doplnil Pepa Mácha instruktor skupinky dětí Kravičky, který školky učí druhým rokem. Novinkou letošní sezony je, že každé dítě dostane osobní ohodnocení, začátečníci mají symbol vločky a postupně se mohou dopracovat až k závodníkovi, hodnotí se technické dovednosti dítěte.

„Z kraviček jsem nejrychlejší, byl jsem už lyžovat i v Itálii,“ pochlubil se Tomáš Švaříček, malý lyžař z Krmelína. Skupinka kraviček se po svačině vydala opět na kopec brázdit místní svahy.

Děti tradičně na Bílé rozveseluje i medvídek Brumík se Sluníčkem, kteří se s dětmi fotí a vymýšlejí různé lumpárny. Areál v Bílé i přesto, že přírodního sněhu zatím není moc, funguje na plné obrátky, ale na tu pravou zimu a mráz se i zde netrpělivě čeká.