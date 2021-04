Tragédie, která se udála v pátek 2. dubna na řece Ostravici na splavu u ulice Kamenec není zdaleka prvním neštěstím v tomto místě.

Jeden z nepřímých svědků páteční tragické události v Kamenci. | Video: Deník/Lukáš Ston

K události se vyjádřil jeden z místních obyvatel Ladislav Borák, který bydlí nedaleko splavu. Podle něj zavolal policii a záchranku muž z jedné z vedlejších chalup. „On tady bývá jen přes den. Čekal návštěvu a slyšel, jak u toho splavu křičí holčina o pomoc. Tak už věděl. To tady není první případ,“ uvedl starousedlík. „Jsme tady třicet roků, a to je dneska tím pádem sedmnáctá oběť. Bývá to tady skoro každý rok,“ podotkl.