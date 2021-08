Vítězem letošního ročníku Beskydské sedmičky se stal teprve devatenáctiletý Matěj Beneš (tým Sportobchod) se startovním číslem 641. Doběhl ve výborném čase 11:20 hodin. Nejlepší ženou je zase Hana Holoubková z Morávky. Prvenství mezi ženami tak zůstalo v zásadě doma.

Beskydskou sedmičku v kategorii žen vyhrála Hana Holoubková. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Co k tomu říct? Je to úplná nádhera. Vůbec by mě nenapadlo, že je to v mých možnostech. Myslel jsem si, že hodně ambiciózní cíl je 12 hodin, ale i to jsem si říkal, že by mi muselo všechno sednout, jak má a nakonec je to ještě o 40 minut rychlejší. Ani ve snu by mě to nenapadlo, že to můžu dokázat,“ svěřil se šťastný vítěz.