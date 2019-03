Bezmála čtyři stovky výjezdů kvůli silnému větru, především k popadaným stromům a někdy i k poškozeným střešním krytinám, mají dosud na kontě jednotky profesionálních (HZS MSK), dobrovolných a podnikových hasičů v Moravskoslezském kraji od sobotního do pondělního rána.

K většině z nich vyjížděli hasiči v období od nedělního odpoledne do dnešníhoo rána. Události se obešly podle mluvčího HZS MSK Petra Kůdely bez zranění i bez větších materiálních škod.

"Od sobotního rána do pondělní 7. hodiny jde v MS kraji tedy o 381 výjezdů, kdy mnohé znamenaly pro hasiče odstraňování více kusů nebezpečných dřevin. Nejvíce výjezdů - 114 - měli dosud hasiči v okrese Bruntál, kteří budou mimo jiné pokračovat v odstraňování stromů na silnici I/11 i v pondělí ráno a dopoledne. V okrese Frýdek-Místek dosud hasiči vyjeli 81x.

Celkem 66 výjezdů měli (opět hlavně od nedělního odpoledne do pondělního rána) hasiči v okrese Opava - 66, 47x vyjeli v okrese Karviná, kde musela například jednotka ze stanice Havířov - v obci Horní Bludovice - odstraňovat v pondělí brzy ráno dva spadlé stromy na elektrické vedení a zaparkované auto," upřesnil mluvčí hasičů s tím, že nejméně výjezdů bylo v okresech Ostrava-město - 40 a Nový Jičín - 3.

BEZ ELEKTŘINY

V Moravskoslezském kraji byly dodávky elektřiny přerušeny zhruba u 48 tisíc odběrných míst. Kvůli silnému větru řešíme také 60 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí,“ informoval mluvčí ČEZ Vladislav Sobol s tím, že v našem kraji mají s dodávkami elektřiny problém například v Horní i Dolní Lomné a Mostech u Jablunkova, v Malenovicích, Ostravici i Pstruží. Na Karvinsku pak například v Orlové, Petřvaldě i v Těrlicku.

"V Ostravě evidujeme nejvíce poruch v Heřmanicích, Muglinově a na Slezské. Zároveň platí, že bez dodávek nejsou celé obce, postiženy jsou většinou jen některé jejich části,“ upřesnil mluvčí ČEZ s tím, že kalamitní stav, který ČEZ Distribuce vyhlásila na celém svém zásobovacím území, i nadále platí.

„Intenzivně pracujeme na obnovení dodávky do postižených lokalit. V případě nahlášení poruch prosíme naše zákazníky, aby použili bezplatnou distribuční linku 800 850 860. Informace o poruchách i předpokládanému času obnovení najdou také na www.cezdistribuce.cz a využít můžete také nový web www.bezstavy.cz,“ dodal Vladislav Sobol.

Na Opavsku nejezdí vlaky

Silný vítr omezil provoz na vlakových tratích. Podle aktuálních informací z webu Českých drah nyní nejezdí vlaky mezi Děhylovem a Ostravou – Třebovicemi, a to kvůli stromu, který v tomto úseku spadl na trakční vedení. Kromě této mimořádné události však od dnešního dne má začít také plánovaná výluka, a to mezi stanicemi Háj ve Slezsku a Ostrava – Svinov, vždy od 8 do 13.40 hodin. Trvat má celý týden, vlaky nepojedou z důvodu údržby a opravy kolejí na trati.

K TÉMATU

Silný vítr ničí stromy, na jihu Čech vyhlásili kalamitní stav Silný vítr trápí Česko již od sobotní noci, kdy hasiči v celé zemi vyjížděli ke 368 případům – pomáhali především s popadanými stromy a větvemi. Nejvíce výjezdů měli mezi sobotními 22:00 a půlnocí, kdy hasiči vyjeli ke 214 případům. Nejvíce jsou postiženy jižní Čechy, kde vyhlásil E.ON kvůli poruchám způsobeným větrem kalamitní stav. Bez elektřiny je asi 11.500 domácností, nejvíc na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku - v přiložené fotogalerii odstraňování následků silného větru na jihu Čech.