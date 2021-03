Jak dopadla? Devadesátiletá žena z Ostravy se za stavu nouze vloupala do hospody

Velkou pozornost vzbudil počin téměř devadesátileté stařenky z Ostravy, která se před časem vloupala do restaurace v Ostravě-Zábřehu. Jelikož to bylo za stavu nouze, hrozilo jí až osm let žaláře.

Seniorka vzala sekeru a vloupala se do této restaurace. | Foto: MP Ostrava

Důvod porušení zákona byl velmi kuriózní. Důchodkyně krátce po poledni dostala neodolatelnou chuť na cigaretu. Nejblíže se nacházela restaurace, která však měla kvůli protikoronavirovým opatřením zavřeno. Žena si ale věděla „rady". Popadla sekeru a vydala se k hospodě. Podvodníci s EET z Ostravy zřejmě uniknou vězení. Uzavřeli dohodu Přečíst článek › Na místě ji zadržela hlídka městské policie. Případem se začala zabývat Policie ČR. „Od městské policie jsme převzali ženu, s níž byly provedeny procesní úkony,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Případ byl kvalifikován jako krádež. Znalci Podle zjištění Deníku ale seniorka před soud nepůjde, a to kvůli svému zdravotnímu stavu. Ten zkoumali přizvaní znalci. Kriminalistům nyní předali posudek, na jehož základě padlo rozhodnutí o zastavení trestního řízení. „Bylo zastaveno trestní řízení z důvodů lékařského znaleckého posudku,“ potvrdila Deníku Michalíková. OBRAT V KAUZE: Fanoušek Baníku Ostrava za rasistické nadávky před soud nepůjde Přečíst článek › Případ, jenž se odehrál vloni na podzim, se s ohledem na věk hlavního aktéra zapíše do historie novodobé kriminalistiky. Jde o jednoho z nejstarších lidí, kteří se dostali do křížku se zákonem. O nezvyklém vloupání se mluví nejen mezi policisty, s úsměvem na něj vzpomínají i strážníci. Seniorka vzala sekeru a vloupala se do této restaurace.Zdroj: MP Ostrava „Po třinácté hodině odpoledne zaslechla hlídka zvukový alarm vycházející z jedné z místních restaurací v Ostravě-Zábřehu. Vzhledem k situaci se strážníci rozhodli prověřit, zda nedošlo k násilnému vniknutí do tohoto objektu,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů a dodal. Stařenka v Ostravě vzala sekeru a kvůli cigaretám se vloupala do hospody Přečíst článek › „Hned u vstupní branky strážníci zaznamenali poškozené ocelové lanko zajišťující tuto branku. Hlídka dále zaregistrovala rozbitou výplň skleněných vstupních dveří, poškozené kování těchto dveří a vypáčené okno. Na parapetu vypáčeného okna nalezli strážníci položenou sekyru. V samotné restauraci pak strážníci zaznamenali pohyb.“ K překvapení ochránců zákona po opakovaných výzvách vyšla ven bezmála devadesátiletá žena… K TÉMATU

Moravskoslezští policisté řešili hned několik kuriózních případů, ke kterým došlo za stavu nouze. Jeden z nich se stal ve Frenštátě pod Radhoštěm. Třiadvacetiletý mladík z Novojičínska v drogerii nakupoval hygienické potřeby. Pak si u stojanu se zlevněným zbožím všiml vibrátoru za 499 korun. Schoval jej pod bundu a zamířil k pokladně, kde zaplatil jen drobný nákup. Později ho za přispění kamerového záznamu dopadla policie. „Když jsem spatřil vibrátor, napadlo mě, že bych ho dal kamarádce, kterou nechci jmenovat,“ uvedl muž, jenž má za sebou třiadvacet odsouzení. Vesměs šlo o majetkové delikty. Soud jej za krádež vibrátoru poslal na dva roky za mříže. Verdikt je pravomocný.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu