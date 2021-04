Před deseti lety, v roce 2011, tvořily ekologické a nízkoemisní vozy ve výpravě DPO rovnou polovinu. A před pěti lety, kdy dopravce přišel s odvážnou vizí dieselové motory stáhnout z ulic, 68 procent. Během několika let se však i díky tendrům, dotacím a výraznému obměňování vozového parku dostal s „diesly“ zcela na nulu. Jako první dopravní podnik u nás!

Několik naftových autobusů si dopravce ještě ponechá v záloze, do běžného provozu je ale nasazovat nehodlá. Umožnila to mimo jiné i poslední dodávka 24 CNG autobusů z letošního března. A 9. dubna 2021 mohli ředitel DPO Daniel Morys s primátorem Ostravy Tomášem Macurou symbolicky otočit posledními dvěma klíčky u vyřazených naftových vozů.

„Když jsem před lety, při nástupu do své pozice v DPO, předestřel vizi MHD pouze s nízkoemisními a ekologickými vozy bez nafty, řada kolegů považovala tento cíl za obtížný. Dnes, po pěti letech, jsem hrdý, že mohu říci: Podařilo se,“ pronesl v autobusovém depu na Hranečníku ředitel DPO Daniel Morys a vyzdvihl práci týmu desítek nadšených lidí. Poděkoval také městu a Evropské unii.

Vodíkové busy – další primát?

„Přál bych si, aby i všichni Ostravané cítili hrdost na tento významný milník. Tišší, lepší, čistší a bezpečnější – takovou tvář města chceme. A děláme proto všichni v Dopravním podniku Ostrava maximum,“ dodal Morys. Ostravský primátor Tomáš Macura pak podotkl, že modernizace a ekologizace vozového parku v ostravské hromadné dopravě tímto milníkem zdaleka nekončí. „Nezastavujeme, naopak! Další etapou bude pilotní nasazení autobusů na vodíkový pohon, efektivnější provázání MHD se sdílenými prostředky alternativní dopravy, služby veřejné dopravy 'na zavolání‘ a další. Ostravané se rozhodně mají na co těšit,“ říká Macura.

První autobusy s pohonem na vodík by se v Ostravě měly objevit v roce 2023. Nyní z 235 autobusů tvoří vozový park 225 CNG autobusů, včetně dvou doubledeckerů, a 10 elektrobusů. Už v příštím roce by do Ostravy mělo dorazit dalších 24 elektrobusů a letos na podzim dva CNG minibusy. DPO také vybírá dodavatele dalších 18 parciálních trolejbusů. Inu – nezastavují!

Symbolické otočení klíčkem u posledních naftových autobusů, které DPO stáhl z běžného provozu. Foto: Deník/Lukáš Kaboň