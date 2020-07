„Simulátor je schopen výrazně zefektivnit výcvik jak po stránce finančních nákladů, tak především realistické simulace bojové činnosti na různých úrovních," chválí TSS zástupce náčelníka štábu pro operace kapitán David Kremlička.

Systém funguje jako soustava senzorů, která snímá laserové signály iniciované vystřelením cvičené munice. Vyhodnocuje se přesnost a efektivita zásahu a na základě toho je pak zasažený voják z další akce vyřazen, případně označen jako zraněný a jeho stav vyžaduje ošetření a následnou evakuaci.

Je to jako regulérní válka, chválí si simulátor sami vojáci. „Vypadá to jako počítačová hra, ale rozdíl je podstatný," popisuje na armádním serveru army.cz svobodník Jan Průša, který byl z boje vyřazen. „Když si uvědomím, že by to vlastně znamenalo můj definitivní konec, není to moc příjemný pocit. Proto myslím, že výcvik s tímto soubojovým simulátorem mě ještě víc donutí dodržovat nacvičené drily, spolupracovat s ostatními a maximálně se soustředit."

S tím souhlasí i velitel 1. mechanizované roty kapitán Tomáš Křížek: „Voják vidí, že může být zasažen a proto daleko pečlivěji promýšlí svůj taktický postup. Obrovskou výhodou je také možnost zpětného vyhodnocení. „Vše si můžeme po skončení akce přehrát znova a vyhodnotit působení každého jednotlivce."

Nový laserový simulátor TSS lze napojit na polní mobilní centrálu, takže velitel může pohyb všech jednotlivců na bojišti v přímém přenosu sledovat na monitorech. „Barvy mi ukazují aktuální stav – nepřítele, zranění či vyřazení atp. Zcela se to přibližuje realitě," dodává kapitán Tomáš Křížek.

Nové simulátory pro pěchotu bude armáda využívat k posílení výcvikové schopnosti Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT).