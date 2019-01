/VIDEO, FOTOGALERIE/ První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky skončil. Dveře volebních místností se zavřely a otevřou se zase v sobotu od 8 do 14 hodin. O přízeň voličů se v Moravskoslezském kraji uchází téměř 800 kandidátů z 18 politických stran a 8 hnutí.

Dvaadvaceti poslancům z Moravskoslezského kraje končí čtyřleté funkční období. Voliči od páteční druhé hodiny do sobotních 14 hodin vybírají jejich nástupce.

"Parlamentní volby v Moravskoslezském kraji probíhají stále bez problémů, nic nenarušilo jejich řádný průběh," uvedla v pátek krátce po půl deváté mluvčí kraje Miroslava Chlebounová s tím, že kontrolní skupiny zaměstnanců krajského úřadu, které dohlížejí na regulérnost voleb a monitorují situaci, odhadují účast okolo 32 % voličů.

VOLEBNÍ POSTŘEHY Z OKRESŮ:

HAVÍŘOV

V Havířově se voliči tlačili do volebních místností už před 14. hodinou. Volit jim ale bylo umožněno až po oficiálním otevření. Například do Společenského domu v centru města, kde jsou hned tři okrsky, přišli společně se seniory i mladší lidé cestou z práce.

Své právo volit využil i čerstvě 18letý Lubomír Palán, student Gymnázia Studentská v Havířově-Podlesí: "Volit má určitě smysl. I jeden hlas může něco změnit… A programy jsem si prostudoval už hodně dopředu a už jsem byl asi měsíc zpátky rozhodnutý, koho půjdu volit."

V průběhu prvních 20 minut odvolila v těchto třech okrscích minimálně stovka lidí.

Podívejte se na fotogalerii z prvního volebního dne v Havířově:

Incident ve škole V první hodině pátečních voleb musely k jednomu z havířovských volebních okrsků vyjet hlídky Policie ČR. Z volební místnosti, která je v Základní škole 1. Máje. Byl zde hlášen incident, kdy podnapilý muž ničil zařízení.

„Policisté na místě zasáhli proti podnapilému muži ročník 1983, který lomcoval s nápojovým automatem ve vestibulu školy, přičemž hrozilo, že ho poškodí. Policisté muže na místě zajistili a převezli na karvinskou protialkoholní záchytnou stanici. Průběh voleb nebyl nijak narušen," uvedla k události policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Jak Deníku dále potvrdila, v souvislosti s konáním parlamentních voleb se v ulicích měst a obcí pohybuje více policejních hlídek, které mají za úkol zajistit jejich klidný průběh.

BRUNTÁL

V Bruntále je přes třináct tisíc voličů, kteří mají možnost odevzdat svůj hlas v devatenácti volebních okrscích. V prvním volebním okrsku přišlo svůj hlas odevzdat v pátek do 18.30 hodin 144 lidí, což je 29 procent všech voličů tohoto okrsku.

Ve Dvorcích podle hlášení členky místní volební komise za první dvě hodiny odvolilo 14,7 procent voličů, spíše lidé v pokročilejším věku. V 18 hodin zde pak mělo odvoleno 23,4 procent.

Chodí spíše starší lidé, mladých málo. V Dětřichově nad Bystřicí do pátečního podvečera přišlo k volební urně 26 procent tamních voličů.

Třetí volička

K prvním voličům v Bruntále patřila i Anna Vodičková, která už před čtrnáctou hodinou čekala před svým okrskem, až volební místnost otevřou.

„Já nejraději chodím hned, jak se otevřou volební místnosti, protože to pro mě znamená, že si splním svou občanskou povinnost a mám čas na další věci,“ prozradila Anna Vodičková, která hodila svůj hlas v pořadí jako třetí volička ve svém okrsku.

Podle svých slov se ve volbách vždy rozhoduje podle programů jednotlivých stran. „Podle osobností se nerozhoduji, volím čistě stranu, která mi programově nejvíc vyhovuje,“ dodala.

Podívejte se na fotogalerii z prvního volebního dne v Krnově a Bruntále:

V letošních volbách pro ni bylo nejdůležitějším tématem, jak se budoucí vláda postaví k otázce důchodů. „Jako seniorku mě tohle téma zajímá na prvním místě, dále je pak podle mě ale důležité investovat do zlepšení zdravotnictví a školství,“ uvedla.

V šestém bruntálském okrsku ale kromě Anny Vodičkové čekalo na otevření volební místnosti skoro dvacet lidí.

„Nával hned při otevření místnosti tu míváme skoro vždycky. Nejvíc voličů ale chodí až kolem čtvrté páté hodiny, když skončí v práci. Účast také obvykle míváme relativně velkou,“ uvedla Lenka Vávrová, zapisovatelka volební komise v šestém bruntálském okrsku.

Opavsko: volby zatím táhnou O volby v opavském okrese je podle dosavadních informací velký zájem. „V Opavě máme zatím předběžné výsledky ze sedmnácti z celkem osmapadesáti okrsků a volební účast je průměrně 29,22 procent. Lze říci, že jsou to větší čísla, než v jiných předešlých volbách. Všechno probíhá hladce,“ zhodnotil situaci ve slezské metropoli v pátek krátce před devatenáctou hodinou vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.



Na málo voličů si nemohli stěžovat ani ve Vítkově. „Je docela velká účast, jsme překvapeni. I v místních částech lidé docela chodí. Žádné problémy v souvislosti s volbami se zatím neobjevily,“ uvedla tajemnice vítkovského městského úřadu Šárka Petrtýlová. Solidní zájem voličů registrovali také v nedalekém Budišově nad Budišovkou.



„Prvních pár hodin po otevření místností přicházelo volit mnoho lidí, a to také těch mladších,“ uvedl člen volební komise Jakub Plaskura. A situace nebyla jiná ani v Hlučíně. „Předběžně můžeme odhadnout, že o letošní parlamentní volby je v Hlučíně opravdu zájem,“ potvrdila Liběna Mrázková z hlučínského městského úřadu.

VELKÉ HOŠTICE

Při objížďce Opavskem se naše redakce zastavila také na Obecním úřadu ve Velkých Hošticích. A to zrovna ve chvíli, kdy před vstupem seděl muž na vozíku. Část volební komise k němu sešla patro a dotyčný vhodil svůj hlas do menší urny.

„Nebyl problém se nám dopředu ozvat. Za nemohoucímu občany většinou chodíme v sobotu ráno. Někteří však přijedou sem. Vstup na úřad ale není bezbariérový, takže za nimi sejdeme dolů,“ uvedla předsedkyně velkohoštické volební komise Iveta Tomíčková. V její obci se dá prý poměrně dobře odhadnout, kdy bude nápor lidí největší.

„Je to jednoduché. Část voličů přijde kolem šesté hodiny po kostele, další se pak staví před osmou hodinou, než se zastaví na pivo. V sobotu ráno pak přijdou volit lidé, co byli předtím v našem obchodu na nákupu,“ dodala s úsměvem Iveta Tomíčková.

OPAVA

Úderem čtrnácté hodiny se otevřela také volební místnost na Základní škole T. G. Masaryka v Opavě.

První voliči už před ní netrpělivě přešlapovali patnáct minut před oficiálním začátkem voleb. Jako první zde v tomto okrsku vhodila svůj hlas do urny Jarmila Finsterlová.

„K volbám chodím pravidelně, v tom, koho volit, jsem měla jasno. Kvůli volbám jsem také zůstala déle ve městě a na chatu odjíždím až nyní,“ sdělila naší redakci.

Od půl třetí se volilo také ve Vile Vančurova v Opavě. Za celkem třinácti obyvateli, kteří se rozhodli letošních voleb do poslanecké sněmovny zúčastnit, zde přijeli s urnou dva členové volební komise.

Podívejte se na fotogalerii z prvního volebního dne na Opavsku:

Hasičské zbrojnice jsou v kurzu

Hasičské zbrojnice na Opavsku slouží volbám hned na několika místech. Naše redakce navštívila tu, která se nachází na okraji Kravař. Zájem o volby zde byl od začátku ve 14 hodin velký. „Měli jsme zde dokonce jednu voličku, která chtěla odvolit už před půl druhou odpoledne. Vysvětlovali jsme ji, že musí počkat,“ popisovala s úsměvem na tváři členka volební komise v kravařské hasičské zbrojnici Marie Halfarová. Kromě Kravař se volí například i v hasičárnách v Novém Dvoře u Stěbořic, Bolaticích anebo Kajlovci u Hradce nad Moravicí.

Stoletá voličkaTo se jen tak nevidí. Věk při volbách mnohdy nic neznamená. Také v letošním roce do volební místnosti v Píšti dorazila Hedvika Lasáková, která se narodila v roce 1914. Letos oslavila své 103. narozeniny.

Hedvika Lasáková na snímku z minulého roku:



NOVÝ JIČÍN

Poměrně vysoká by mohla být letošní volební účast na Novojičínsku.

Například Ve Staré Vsi, místní části Bílovce měli za první hodinu patnáctiprocentní účast. V Kuníně mělo odvoleno více než deset procent voličů dvě hodiny po začátku voleb. Ještě lépe na tom byli v Libhošti, kde přišlo za první hodinu a půl kolem 11 procent voličů, kolem půl sedmé večer asi 30 procent. V nedalekých Sedlnicích měli po šesté hodině večerní účast okolo 25 procent.

V navštívených obcích a městech hovořili členové komisí shodně, že zájem zatím je.

Podívejte se na fotogalerii z prvního volebního dne na Novojičínsku:

Desítky voličů přišly už hned v prvních minutách po otevření volebních místností pro volební obvody číslo 5 a 10 v Novém Jičíně, které jsou v sídle novojičínského pracoviště Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje na Štefánikově ulici.

Podle zapisovatelky volební komise obvodu číslo 5 bývá takový zájem o volby pokaždé.

Během pátečního odpoledne lidé postupně přicházeli volit své kandidáty také v Bílovci, kde se jedna z volebních místností nachází přímo v radnici na Slezském náměstí. „Zatím je účast pěkná,“ hlásila předsedkyně volební komise asi necelou hodinu po odstartování voleb.

OSTRAVA

Už v prvních hodinách přicházeli do volebních místností v Základní škole Ostrčilová ulice v Ostravě stovky mladých, ale i dříve narozených občanů.

Mezi prvními byly Zuzana Kuttlerová s dcerou Marií. Před volební místností stály už před čtrnáctou hodinou. „Už mi bylo osmnáct, jsou to moje první volby. Přivedla mě sem občanská zodpovědnost,“ uvedla s úsměvem Marie Kuttlerová. Sama také přemluvila maminku, která původně jít volit nechtěla.

To pan Lubomír je vzorný volič. „Neprozradím, komu jsem dal svůj hlas, ale moje priority jako důchodce jsou jasné: zlepšení životní úrovně pro seniory, optimální lékařská péče. A hlavně bych si přál, aby se politikové chovali k sobě důstojně, vždyť jsou zvoleni vůlí lidu,“ svěřil se nám tento velmi čiperný senior.

„Absolvovala jsem nedávno vysokou školu, mám dobré zaměstnání a záleží mi na tom, aby rostla naše životní úroveň,“ proto jsem doufám odevzdala hlas těm, kteří o to také usilují,“ uvedla pohledná, zatím ještě svobodná slečna Lucie, když vycházela z volební místnosti.

Evžen Novák žije sám, dlouhá léta pracoval na šachtě jako důlní inženýr. „Jsem tady, protože chci, abychom se měli lépe,“ řekl muž se dvěma francouzskými holemi, který prý chodí k volbám pravidelně.

KARVINÁ

Úderem 14. hodiny se k mnohým volebním místnostem v Karviné valily doslova davy voličů, někteří už před 14. stáli a čekali venku.

„Zájem lidí? Řekla bych, že to stagnuje nebo možná i pomalu opadává. Já u každých voleb vidím de facto ty samé tváře, ale nepřijde mi, že by například výrazně přibývali mladí,“ okomentovala to pak jedna z členek volební komise na Karvinsku, která se takto voleb účastní už deset let.

„Myslím si, že volit je nutnost. Obzvláště dnes, dějí se různé společenské změny a je třeba na ně reagovat a volit třeba i jiné politiky,“ podotknul jeden z mladších voličů, kteří volili v Karviné-Mizerově.

Souhlasil s ním i jeden z klientů Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích, který se na možnost volit přišel zeptat do nedaleké volební místnosti.

Mimokarvinský obyvatel si ale nevyřídil volební průkaz, a tak mu komise musela sdělit, že volit opravdu nemůže.

„Za komunismu to bylo povinné, když jste nepřišel, přišli si pro vás. A chodím také pravidelně ke všem volbám i po roce 1989,“ dodal pak muž, který se pak v klidu odebral „oslavit“ první volby, ve kterých neodevzdá svůj hlas, do přilehlé restaurace.

Volilo se i ve věznici

Hodinu po oficiálním otevření volebních místností volili také odsouzení v karvinské věznici.

127 odsouzených ze všech 179 se nechalo napsat na zvláštní seznam voličů, aby mohli volit i ve výkonu trestu. „Ne všichni odsouzení, kteří jsou do seznamu zapsáni, ale nakonec skutečně odvolí. Při každých volbách se setkáváme s tím, že si to někteří nakonec rozmyslí,“ přiblížila mluvčí karvinské věznice Eva Loučková.

Tři vězni byli natolik sdílní, že se nechali fotografovat a poskytli své vyjádření novinářům. Například Lukáš Slíva volil proto, že se mu nelíbí, jak se pohlíží na sociálně slabé. Neřekl ale, koho volil. Stejně jako další odsouzený.

„Koho jsem volil, si nechám pro sebe. Ovšem volit jsem šel proto, že si myslím, když někomu, byť je momentálně za mřížení, záleží na tom, v jakém státě žijeme, je toto příležitost se k tomu vyjádřit,“ tvrdí odsouzený muž.

S úsměvem dodal, že kdyby byla na volební listině strana, která by měla v programu okamžitou amnestii, byla by ve věznici stoprocentní účast.

Odsouzení, kteří chtějí ve výkonu trestu volit, musí splňovat podmínky, jako kterýkoliv jiný volič.

„Musí tedy být občany České republiky starší 18 let, musí mít platný občanský průkaz a nesmí být omezen na volebním právu. Ve věznici máme v současné době tři cizince a tři nesvépravné odsouzené, kteří tedy nemohli být do seznamu voličů zapsáni. Dalších 46 odsouzených nesouhlasilo se zapsáním do zvláštního seznamu voličů,“ dodala mluvčí věznice Eva Loučková.

Podívejte se na fotogalerii z prvního volebního dne v Karviné:

FRÝDECKO-MÍSTECKO A TŘINECKO

Větší zájem o letošní volby se zdá být i v okrese Frýdek-Místek.

Již několik minut před zahájením voleb postávali voliči u zavřených dveří budov s volebními místnostmi. Ani letos nevznikaly volební místností jen na školách či úřadech, ale například v Kunčicích nad Ondřejníkem mohli lidé hlasovat v místním pivovaru, v Třinci se letos poprvé naskytla možnost podat volební lístek i v knihovně a například v Místku lze volit v hasičské zbrojnici nebo v domově pro seniory.

Například u místecké základní školy v ulici Pionýrů postávalo již před čtrnáctou hodinou pár desítek voličů. „Letošní volby jsou velmi zajímavé. Jdu hlavně k volbám, aby se k moci nedostal Babiš. Je mi jedno, koho zvolím, hlavně ať je volba proti němu,“ odvětil Deníku senior postávající právě před základní školou, která ve svých útrobách měla otevřeny rovnou dva volební okrsky.

O hnutí ANO, které v roce 2011 založil miliardář Andrej Babiš, ostatně mluvili i jiní. „Myslím si, že letos vyhraje ANO,“ tuší pro změnu jiný důchodce z Místku.

První volební den na Frýdecko-Místecku a Třinecku:

Volební místnosti byly po otevření okamžitě zaplněny zapálenými voliči, kterých by letos, jak se zdá, mohlo být opravdu hodně.

„Myslím si, že letošní volby budou mít vysokou účast. Lidé se o politiku momentálně zajímají více, než v letech minulých,“ vyjádřil svůj názor třiasedmdesátiletý volič z Místku.

„Letošní volby jsou obzvlášť důležité,“ panuje podobný názor také u devětadvacetileté Veroniky z Třince. O letošní možné vysoké účasti voličů hovořila i zapisovatelka volební komise. „Říká se, že má být letos účast hojná,“ podivovala se členka volební komise.

RÝMAŘOV

V Rýmařově volí sedm tisíc voličů ve 12 volebních okrscích. V jednom z nich přišlo do 19 hodin 250 z 806 lidí, což je nějakých 31 procent. Podle komise je to zatím dost lidí, víc než čekali.

Největší perličkou dne byl pán, který chtěl do urny hodit modrou obálku se zbývajícími hlasy a bílou do odpadu.