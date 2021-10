Ještě před půl třetí odpoledne pak na ZŠ Školní komisím rozdělují občerstvení. Není brzy, fasují ho na celou dobu. Seniorka Anna si čas mezi sporadickými příchody voličů krátí pletením, dělá obvazy určené malomocným do Afriky.

Naproti přes školní chodbu v okrsku č. 58 mají z předešlých voleb zkušenost s lidmi přicházejícími hlasovat, byť v Šumbarku nebydlí. „Nikoho takového jsme k urně nepustili, dáváme na to dobrý pozor i letos,“ vzkazuje zapisovatelka.

To však platí jen pro komisi. „K urnám tady chodí hlavně nejstarší,“ shodují se její členové. A vzpomínají na loňskou výjimku, která ale končila ostudou; v „pětasedmdesátce“ se totiž přichází na kupčení s hlasy, které pak řeší i policisté.

„Je to dáno zdejší skladbou obyvatelstva, někteří prostě na nějaké volby kašlou,“ konstatuje zapisovatelka v „pětasedmdesátce“. Kde sedí za stoly samé dámy, mají tu jednu plentu… a na skříni model nejznámějšího ruského chrámu.

Stará část Šumbarku na severním okraji Havířova se netěší valné pověsti kvůli většímu počtu sociálně slabších, které ovšem právo jít hlasovat k urnám moc netáhne. Pokud jim prý za to kdosi neplatí, i toto místní totiž z minula pamatují.

Zodpovědní voliči se objevují u ZŠ Školní, kde jsou okrsky číslo 57 a 58. Lépe řečeno se spíše trousí – jednotlivci, výjimečně v párech. Na nic moc extra účast jsou tady v komisích z dřívějších let už ostatně docela zvyklí.

„More! Déme do Čiňana!“ pokřikují na sebe mladíci na Náměstí T.G. Masaryka okolo páteční druhé hodiny odpolední. Na mysli mají sotva nějaký volební okrsek… Chtějí totiž do fastfoodu na nudle či něco podobného.

