V těchto dnech o tom v neveřejném zasedání rozhodl Krajský soud v Ostravě. Ten projednával její stížnost proti uvalení vazby. Do ní se dostala poté, co vyšlo najevo, že křivě obvinila dozorce z káznice v Hradci Králové ze znásilnění.

Janáková v červenci 2017 zastřelila poblíž Lázní Bělohrad sběratele mincí a známek z Prahy. Letos v březnu byla pravomocně odsouzena k třiceti rokům žaláře. Nastoupila do opavské ženské věznice. Když vyšlo najevo, že je těhotná, soud jí trest přerušil a letos v červnu ji propustil na svobodu.

LEŽ

Mezitím Generální inspekce bezpečnostních sborů prošetřovala údajné znásilnění dozorci, po kterém měla otěhotnět. Jak se ukázalo, Janáková si vše vymyslela. Po narození dítěte testy ukázaly, že otcem je jeden z vězňů z Hradce Králové, kde tehdy čekala na soud.

Policie pak ženu v druhé polovině října zatkla v Lomnici nad Popelkou. Bude se zodpovídat z křivého obvinění. Okresní soud v Opavě ji poslal do vazby, s čímž Janáková nesouhlasila a podala si stížnost k ostravskému krajskému soudu. Ten sice Janákovou propustil z vazby, současně ji převedl do výkonu trestu, který vazbu může nahradit. Janáková se tak na svobodu nedostane, existují totiž obavy, že by mohla uprchnout.

DO VĚZENÍ

„Krajský soud rozhodl tak, že důvody vazby jsou dány, nicméně lze je nahradit výkonem trestu. Z vazby byla propuštěna, ale zůstává ve výkonu trestu,“ uvedl na dotaz Deníku místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl. Dítě, které se Janákové narodilo koncem srpna, je v péči sociálních pracovníků.