Co se přesně v Bolaticích v noci na čtvrtek stalo? "Nezlobte, situaci nyní nemohu komentovat," řekl krátce starosta obce Herbert Pavera. Moravskoslezská policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla: "Kriminalisté věc prověřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Je velmi krátce na učinění finálních závěrů, nicméně z vyhodnocení dostupných informací lze předběžně vyloučit například možný únik plynu. Kriminalisté tak pracují s verzí exploze neznámého předmětu způsobené neznámou osobou."



Deníku se podařilo zjistit, že exploze se udála v domě, kde bydlí občan polské národnosti. „Je toho plná obec. Docela nás to zaskočilo. Hovoří se o tom, že se jednalo o bombu. V tom domě bydlel polský občan s českou partnerkou. V minulosti měl pracovat pro polskou diplomacii,“ řekl Deníku místní občan.

"Měl snad prodávat brambůrky, to je ale všechno co vím," dodal. "Bouchlo to v čase 1:39, myslel jsem, že nám spadl granát do zahrady, a to bydlíme docela daleko. Místo hned ob šacovala policie. Nešlo o žádný dělobuch, ale o nálož. Dotyčný, co tam bydlí měl být v době výbuchu na dovolené," řekl další z bolatických občanů.



"Kriminalisté komunikují s osobami z okolí, přičemž se obrací na veřejnost se žádostí o další případné svědectví k události. Poznatky volejte prosím na bezplatnou linku 158. Zajištěné stopy budou vyhodnocovat specialisté z odboru kriminalistické techniky krajského ředitelství. Bude dále zažádáno o vypracování znaleckých posudků z více kriminalistických oborů. Kriminalisté kompletují a vyhodnocují veškeré informace k události," uvedla Štětinská.