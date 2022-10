Kuriózní nehoda v centru Ostravy, řidič BMW nacouval do Komerční banky

ŘSD v Místecké ulici navazuje na hotovou etapu prací. „Dělníci se pouští do opravy přemostění podchodu mezi ulicemi Šídlovecká a Krmelínská. První fáze opravy mostu potrvá do prosince, a to za svedení dopravy do obousměrného režimu pruhů jedna plus jedna,“ vzkazuje mluvčí cestářů Miroslav Mazal.

Na jaře, předpoklad je v dubnu, mají práce vstoupit do druhé fáze a hotovo má být v červnu. „Za zhruba devět a půl milionu korun bez DPH dodavatelé z Inženýrských a dopravních staveb Olomouc obnoví hydroizolace i svodidla, zajistí sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a položí nový asfalt,“ popisuje Mazal.

Sami silničáři přiznávají, že průjezd Místeckou ulicí po výpadovce z Ostravy na Beskydy je komplikovaný. „Chápeme, že zaznívají připomínky od řidičů. Ale v blízkosti probíhají další opravy mimo vliv ŘSD,“ dodává mluvčí Miroslav Mazal.

Omezení dopravy kvůli rekonstrukci podchodů a zastávek u Dřevoprodeje potrvají do ledna 2023.