Předseda představenstva OKD Roman Sikora si vybavuje, že tehdy osudného 20. prosince 2018 měli zaměstnanci v nedalekém polském dole Silesia, kde byl tehdy generálním ředitelem, vánoční večírek. „Samozřejmě, že jsme se ihned dozvěděli, co se ve Stonavě stalo a myšlenkami jsme byli s kolegy a přáteli tady. Rázem bylo po zábavě, nikdo neměl náladu se příliš veselit,“ vzpomíná Sikora.

Zdůraznil také, že je třeba si tuto událost a její oběti připomínat. A to pro to, abychom udělali z hlediska bezpečnosti vše pro to, aby se již nikdy neopakovala,“ řekl Sikora

Mezi hosty nechyběla ani konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, která řekla, že tato tragédie rozbila navždy životy třinácti rodinám. „Doufám, že se příčiny neštěstí vyšetří a vyjádří se tak úcta těm třinácti obětem,“ dodala Wołłejko-Chwastowicz.

Na jaře se snad už bude vědět…

Andrzej Feber byl tehdy stonavským starostou a má prý stále v živé v paměti okamžik, když mu volali, že se na dole stalo neštěstí. „Je to obrovská tragédie. Nicméně Stonava je hornickou obcí a takovéto události se na šachtám stávají,“ řekl s tím, že je třeba mužům, kteří zahynuli v při výkonu povolání, vzdávat hold.

Oběti neštěstí v Dole ČSM v roce 2018 bylo 12 Poláků a jeden Čech. Ani po čtyřech letech však nejsou příčiny výbuchu metanu oficiálně známy. Celou věc řeší orgány činné v trestním řízení na české i polské straně a existuje také komise pro vyšetřování příčin neštěstí. Ta by podle aktuálních informací Deníku měla spolu s polskou prokuraturou a českými stáním zástupci zveřejnit závěry vyšetřování na jaře příštího roku.