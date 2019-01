Příští rok bude u Dopravního podniku Ostrava deset let, na Vánoce přitom zasedne do kabiny tramvaje už popáté. Se Štědrým dnem v práci sedmačtyřicetiletá Iveta Kurečková už tak nějak počítá. Letos si štědrovečerní pohodu s rodinou udělá opět o den dřív.

Řidička tramvaje DPO Iveta Kurečková. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Už v lednu si z kalendáře směn dokáže spočítat, jestli bude mít s rodinou klasické nebo alternativní Vánoce. Letos znovu už popáté za deset let zasedne do kabiny a bude přemýšlet, co doma dělají nejbližší.

„Vždy se těším a doufám, že mi to vyjde tak, abych na Štědrý den byla doma s rodinou,“ přiznává sympatická řidička. A když ne, doufá, že se někdo z kolegů nepříliš oblíbeného termínu chopí. Sama ale ještě nikdy nikoho neoslovila, to srdce prý nemá.

VÁNOCE TŘIADVACÁTÉHO

Často se tak stává, že doma musí říct: „Jezdím!.“ To znamená jediné udělat si štědrovečerní pohodu už 23. prosince. „Pokud mám však ranní, tak si doma užijeme alespoň druhou polovinu Štědrého dne.“ To ale není letošní případ, do tramvaje zasedne 24. prosince ve 14 hodin.

„Rodina už je na to zvyklá, děti jsou velké a chápou to. Vždy je to o domluvě rodiny,“ přijímá Kurečková další vánoční „šichtu“ s chladnou hlavou.

„Když byly děti menší, naštěstí mi na Vánoce většinou vyšlo volno. A když to přišlo poprvé a na Štědrý den jsem nebyla doma, snažili jsme se jim to s manželem vysvětlit. Zkrátka že si musíme Vánoce o den posunout. Naštěstí už tehdy zdaleka nevěřily na Ježíška a nemusela jsem si vymýšlet historky, proč zrovna k nám chodí jindy,“ směje se Iveta při pomyšlení na situaci, která nikdy nenastala.

V MYŠLENKÁCH DOMA

Nezastírá, že jezdit o Vánocích je pro ni těžké. „Na někoho to ale vyjít musí. Samozřejmě se věnuji jízdě, ale když je přestávka, hned přemýšlím, co bychom dělali v danou hodinu, jestli už bychom večeřeli, rozbalovali dárky, zkrátka co se doma v pro nás vlastně už po štědrovečerním čase děje. A samozřejmě každou přestávku volám domu dětem!“ neopomene Kurečková zmínit tradiční zvyk.

Když vozila cestující o Vánocích poprvé, byla překvapena, kolik jich je. „Odpoledne si lidé vyřizují ještě poslední nákupy, ale kolem té páté šesté hodiny, kdy večeří, nastává útlum, takový zvláštní klid. Víte, že lidé mají Vánoce, a vy jezdíte,“ popisuje šoférka obvyklou štědrovečerní směnu.

PŘÁNÍ JI POTĚŠÍ

Navečer se podle ní lidé do tramvají zase vracejí, když využívají MHD pro cesty na návštěvy svých blízkých. „Když jsem řídila poprvé, byla jsem hodně překvapená, kolik lidí se večer navštěvuje. Zrovna loni jsem jela linku 15 z Výškovic na Dubinu a tramvaj byla plná! Lidé mají plno tašek, ruce plné balíků,“ pozoruje Kurečková.

V ten den více než kdy jindy pozoruje, jak jsou lidé solidární. „Opakovaně se stává, že za mnou přijdou a popřejí mi hezké Vánoce. Je vidět, že soucítí s těmi, kteří o Vánocích musejí být v práci,“ těší Ivetu. „Je to příjemné, člověka to potěší.“