„Jedná se o nepravdivou informaci. Zaměstnanci vodoprávního úřadu města Valašské Meziříčí od počátku ohlášení události na řece Bečvě spolupracovali se všemi dotčenými institucemi a orgány a to včetně Povodí Moravy,“ tvrdí meziříčská radnice.

Komise k tomu ve zprávě uvádí: „V 17.30 (v neděli 20. září 2020 – pozn. red.) rovněž pracovník vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí telefonicky konzultoval s havarijní linkou OI ČIŽP Brno ohledně vzorků, které měly být předány do laboratoře HZS Frenštát pod Radhoštěm. Nicméně podle výpovědi svědka se rozlil při přepravě v autě.“

Minimálně překvapující je pak zjištění komise, že některé vzorky vůbec nedorazily do laboratoře, neboť se je podařilo rozlít.

Podle mluvčího meziříčské radnice však úřad občany o možných rizicích informoval okamžitě poté, co město Valašské Meziříčí obdrželo informaci, že u výpusti tzv. rožnovského kanálu v místní části Juřinka byly naměřeny nadlimitní hodnoty kyanidů.

Další z výtek směřovala na pozdní varování veřejnosti. Nejen meziříčskou radnici za to kritizovala například senátorka Jitka Seitlová. O uplynulém víkendu při panelové diskuzi během Envirofestu Bečvě věnovanému z velké části právě loňské ekologické havárii na řece připomněla, že varování se objevilo až druhý den po události.

Jedna z připomínek směřovala na valašskomeziříčského starostu, který poté, co se 20. září v řece Bečvě objevily otrávené ryby, nesvolal krizový štáb a nevyhlásil stav nebezpečí. Podle mluvčího meziříčské radnice však byly první úhyny zaznamenány mimo katastr města Valašské Meziříčí.

Výpusť kanálu vedoucího do valašskomeziříčské části Juřinka z bývalého areálů Tesly Rožnov. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

Špatné nakládání s odebranými vzorky, špatná komunikace, pozdní varování veřejnosti. To jsou jen některé z výhrad, které ve své zprávě z vyšetřování loňské ekologické havárie na řece Bečvě uvedla ve své zprávě sněmovní vyšetřovací komise. Část kritických připomínek směřovala také na adresu vodoprávního úřadu ve Valašském Meziříčí.

